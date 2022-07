L'une des versions les plus puissantes du Land Rover Defender est passée entre les mains du préparateur Manhart. Le résultat ? Un "super tout-terrain" de plus de 500 ch, des jantes de 24 pouces et un intérieur ultra-luxueux.

Rebaptisée Defender DP 500, ce Defender est l'un des modèles Land Rover les plus extrêmes et les plus exclusifs jamais conçus. Preuve en est, cette version spéciale ne sera produite qu'à 10 unités, et pas une de plus.

Ce modèle est basé sur la variante 110 à empattement long P400 équipé d'un bloc essence micro-hybride. Le six cylindres en ligne de 3,0 litres de cylindrée qui équipe la voiture développe, à la base, 400 ch et 550 Nm. Grâce à une nouvelle cartographie, le moteur délivre désormais 512 ch et 710 Nm de couple.

En plus des modifications apportées au moteur, Manhart a installé un nouveau système d'échappement avec des embouts en carbone. En outre, ce Defender peut recevoir des freins encore plus gros, même si ceux-ci ne sont pas visibles sur le modèle présenté sur les photos. Reste à savoir s'il s'agit toujours d'un vrai franchisseur, tout en sachant que la hauteur de caisse a été réduite de 30 mm grâce à l'ajout de suspensions pneumatiques réglables.

Les jantes de 24 pouces n'incitent pas non plus à aller s'aventurer loin des sentiers battus. Manhart propose aussi une alternative avec des jantes de 22 pouces, mais là aussi peu propices à un usage tout-terrain.

L'intérieur est orné de cuir et d'Alcantara à peu près partout, avec la possibilité de choisir la couleur des matériaux et des inserts. Là encore, on imagine mal son propriétaire pénétrer à l'intérieur avec des bottes pleines de boue.