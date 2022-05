Land Rover Defender 130 (2022)

Land Rover accueille un tout nouveau modèle dans la famille Defender. Sa particularité est d'être plus long afin d'accueillir huit personnes au sein de son habitacle ! En effet, le Defender 130 dispose de trois rangées de sièges. Mais ce n'est pas tout, le Defender 130 embarque également de nombreux équipements de série ainsi que deux moteurs à six cylindres électrifiés pouvant développer jusqu'à 400 ch. Cependant, au lancement, le V8 ne sera pas disponible.

Le Defender 130 est esthétiquement fidèle au reste de la gamme. Il est proposé avec les finitions S, SE, X-Dynamic SE et X. De plus, une version First Edition est proposée au lancement avec trois couleurs exclusives que sont le blanc Fuji, rouge Sedona et gris Carpathian.

Avec un porte-à-faux arrière allongé de 34 cm, le Defender 130 est officiellement le Defender le plus long depuis son existence. Lorsque la troisième et dernière banquette est rabattue, le volume du coffre est de 1232 litres. En rabattant la deuxième rangée, son volume atteint 2291 litres ! A contrario, si toutes les banquettes sont relevées, le volume diminue à seulement 388 litres.

Les dimensions du Defender 130 :

Longueur : 5,36 m

5,36 m Largeur : 2,00 m

2,00 m Hauteur : 1,97 m

1,97 m Empattement : 3,02 m

3,02 m Volume du coffre : de 388 à 2291 litres

de 388 à 2291 litres Charge utile : 800 kg

Dans l'habitacle, et de série, on retrouve un écran de 10,25 pouces équipé du système Pivi Pro. Cet écran passe à 11,4 pouces pour les finitions haut de gamme. Baptisé Cabin Air Purification Plus, le Defender 130 est capable de filtrer l'air en éliminant les mauvaises odeurs, les virus et les nanoparticules.

Land Rover insiste sur le fait que son gros bébé peut réellement accueillir trois personnes sur la troisième rangée de sièges en raison de son importante garde au toit. De plus, chaque rangée a son propre système de climatisation.

Concernant les motorisations, le Defender peut recevoir deux moteurs à essence de 3,0 litres de cylindrée P300 et P400. La version la moins puissante (P300) offre 300 ch et un couple de 470 Nm. Comme son nom l'indique, la P400 produit 400 ch et 550 Nm de couple. Ces deux motorisations sont électrifiées et couplées à une transmission automatique ZF à huit rapports.

Les prix n'ont pas encore été dévoilés.