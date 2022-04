Rares sont les véhicules tout-terrain à proposer une variante découvrable. Chez Land Rover par exemple, le Defender n'existe pas dans cette déclinaison, ce qui a tendance à agacer certains et à donner des idées à d'autres. Heritage Customs s'est emparé du problème et propose à ses clients une version cabriolet du Land Rover Defender. Après tout, les Jeep Wrangler et Ford Bronco existent en version à toit ouvert, pourquoi pas l'engin britannique ?

Le préparateur néerlandais a d'ores et déjà ouvert les commandes. Mais attention, seuls cinq exemplaires seront produits de ce modèle si exclusif baptisé Valiance. Basé sur le Defender 90 à trois portes, il a été annoncé en décembre 2021. Trois thèmes et combinaisons de couleurs sont proposés : Côte d'Azur, Solihull Sand, et Kokkini Paralia.

Les photos montrent le Valiance Solihull Sand. Avec sa couleur verte et ses pare-chocs gris, il est inspiré de la campagne anglaise. Son toit est de couleur beige sable, et ses jantes blanches "Space Cowboy" ont un diamètre de 20". Dans son habitacle, on retrouve des accents cuivrés ainsi que des sièges et un volant classiques en option pour le côté nostalgique.

Pour rouler en Valiance, il va falloir mettre la main à la poche. La conversion du véhicule en cabriolet est tout de même facturée à 84 700 €, cela ne prend pas en compte la valeur du véhicule avant sa transformation. C'est tout de même un sacré budget, sachant que le Defender 90 démarre en France à 55 400 €. Ainsi, clé en main, le Valiance vous coûtera un peu plus de 140 000 €.

La production des cinq unités du Valience Defender Convertible débutera un peu plus tard dans l'année. Naturellement, si cette conversion rencontre du succès, il n'est pas à exclure que le préparateur produise d'autres unités pour satisfaire la demande de ses clients.