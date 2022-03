Les voitures de sport de BMW occupent une place particulière dans le cœur et l'esprit des passionnés, mais le grand et luxueux X7 de la marque n'est pas en reste. Dans sa version M50i, le X7 développe une puissance de 530 ch et un couple de 750 Nm. C'est plus que suffisant pour la plupart des gens, mais les sorciers de Manhart ne voient pas les choses de la même façon. La dernière nouveauté de ce préparateur au X7 un léger changement visuel et une forte augmentation des performances.

Manhart conserve le V8 4,4 litres biturbo du SUV, mais modifie la cartographie et apporte de nouvelles pièces pour porter la puissance à 484 kW (650 ch) et 920 Nm de couple. Le tuner a obtenu ce résultat grâce à son système de gestion MHtronik, au nouveau système d'échappement sport et aux quatre sorties d'échappement en carbone.

Visuellement, Manhart a ajouté plusieurs éléments en fibre de carbone pour améliorer son apparence. Le SUV reçoit un nouveau spoiler avant avec des ailettes et un nouveau diffuseur arrière. Des boîtiers de rétroviseurs en fibre de carbone remplacent les unités d'origine, et le SUV est habillé d'un fond en vinyle noir mat associé à des inserts dorés. Le thème noir et or s'étend aux jantes Classic Line de 23 pouces. Manhart a également abaissé le X7 d'environ 25 millimètres.

Le X7 réglé par Manhart arrive au moment où BMW se prépare à remplacer le modèle actuel par la version restylée. Des clichés ont révélé que le SUV subit un rafraîchissement de mi-cycle qui modifie le style de l'avant et de l'arrière, qui pourrait voir le modèle recevoir un design de phares divisés. Le SUV bénéficiera également d'une refonte de son intérieur, avec l'installation du nouveau système d'infodivertissement de la marque. La MHX7 de Manhart rejoint l'écurie du tuner composée d'autres modèles à forte puissance dont des BMW, Audi, Mercedes, Porsche, et plus encore. Manhart a récemment amélioré la M2, la Série 4 et la Série 8.