Une BMW M3 plus puissante qu'une Lamborghini Huracan ? C'est maintenant possible grâce au préparateur Manhart. Voici la MH3 GTR, un modèle qui se base sur la dernière BMW M3 Compétition avec la même base moteur, à savoir le six cylindres en ligne S58 de 3,0 litres de cylindrée qui, de base, développe la bagatelle de 510 ch.

La MH3 GTR gagne 140 ch et 150 Nm par rapport à la M3 et revendique donc 650 ch et 800 Nm. Manhart a revu la cartographie du moteur grâce à l'ajout d'une puce développée en interne et baptisée MHTronik. Le préparateur a également intégré un nouveau système d'échappement en installant des embouts de 100 mm de diamètre avec des valves contrôlées électroniquement pour modifier la sonorité.

Il y a également un nouveau kit de suspension Manhart Variant 4 qui, selon les souhaits du client, peut recevoir des amortisseurs KW ou des ressorts H&R en fonction de l'utilisation faite de la voiture.

Outre les changements techniques, Manhart a également revu la partie esthétique. La MH3 GTR possède une teinte gris foncé avec des bandes claires sur le capot, le coffre et les flancs. Quelques éléments aérodynamiques ont été ajoutés au niveau des ailes, du splitter, des jupes latérales, tandis qu'un spoiler se greffe à la malle arrière. La voiture est aussi équipée de jantes en alliage de 20 pouces à six branches peintes en noir satiné.

En ce qui concerne l'habitacle, Manhart a opté pour des sièges sport Recaro Podium avec un cadre en fibre de carbone et le logo du préparateur placé bien en évidence près des appuis-tête.

Le préparateur ne révèle pas le prix de ses modifications, mais pour en profiter, il faut déjà posséder une M3 Compétition, dont le prix de départ est d'environ 105 250 euros (109 750 euros pour la version xDrive).