La BMW M3 et sa sœur M4 sont les attractions du moment. Elles ont été présentées il y a plusieurs mois et il est l'heure pour elles d'entrer sur le marché. Les sportives de BMW M ne laissent personne indifférents, ce sont des voitures d'exception qui divisent : soit on les aime, soit on les déteste.

Pour cette nouvelle génération, le constructeur allemand n'a pas tout à fait changé sa recette du succès. Sous leur capot, on retrouve encore et toujours le moteur 6 cylindres en ligne turbocompressé. Il développe deux niveaux de puissance, mais en France, seule la version Competition de 510 ch est proposée aux clients.

Pour se rendre compte de la puissance et des performances de la nouvelle M3, la chaîne YouTube AutoTopNL l'a essayée de la plus belle des manières. Grâce aux instruments de mesure installés, la nouvelle BMW M3 montre être capable d'accélérer de 0 à 100 km/h en 3,77 secondes (3,9 secondes d'après le constructeur) et de réaliser le 0 à 200 km/h en 11,86 secondes. Les amateurs de vitesse forte seront ravis d'apprendre que la BMW M3 atteint une vitesse maximale de 293 km/h (297 km/h sur le tableau de bord).

Comme le veut la coutume, AutoTopNL a emmené la sportive sur l'autoroute allemande à vitesse non limitée. Grâce à cette seconde vidéo, on se rend mieux compte du potentiel de la nouvelle M3 qui accélère à non plus finir et qui égrène les rapports sans accrocs.

C'est une sacrée sportive... ses concurrentes ont du souci à se faire. Sa rivale de Mercedes-AMG doit sérieusement muscler son jeu avec son 4 cylindres tiré de la Mercedes-AMG A 45 S. La nouvelle génération de la C 63 AMG compte sur l'hybridation pour continuer à développer plus de 500 ch et rivaliser avec ses ennemies allemandes.