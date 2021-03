C'est le genre de vidéo que vous semblez beaucoup aimer, et cette course entre les trois concurrentes allemandes devrait vous faire réagir. Nos confrères de Throttle House ont voulu comparer la nouvelle BMW M4 Compétition à la Mercedes-AMG C 63 S Coupé et à l'Audi RS 5 Sportback.

La BMW M est la plus récente, ses concurrentes du jour sont commercialisées depuis quelques années. La Mercedes-AMG C 63 S est même en fin de carrière, sa remplaçante est prévue pour l'année prochaine. Pour les confronter, deux épreuves ont été mises en place.

La première est une course de Drag Race, rien de plus classique. La seconde est une épreuve qui neutralise l'effet "Launch Control" puisque les conducteurs des trois sportives doivent s'aligner à la même vitesse avant d'écraser la pédale de droite.

Lors de la première épreuve, c'est l'Audi RS 5 Sportback et sa transmission intégrale Quattro qui s'imposent. La BMW M4 Compétition arrive en seconde position, suivie de loin de la Mercedes-AMG C 63 S. La nouvelle sportive de BMW M se rattrape lors de la seconde course. Elle grille la priorité à l'Audi RS 5 Sportback et à la Mercedes-AMG C 63 S qui termine une fois encore en dernière position.

Ces trois bolides ont des motorisations bien différentes. La Mercedes-AMG C 63 S est équipée d'un V8 de 510 ch. L'Audi RS 5 Sportback se contente d'un V6 de 450 ch, tandis que la BMW M4 est motorisée par le 6 cylindres en ligne de 510 ch dans sa version Compétition. Seule l'Audi Sport est dotée d'une transmission intégrale, les autres envoient la puissance de leur moteur aux roues arrière (la BMW M4 Compétition sera bientôt disponible avec les 4 roues motrices).

La nouvelle BMW M4 Compétition est vendue en France à partir de 104'550 euros. L'Audi RS 5 Sportback vous coûtera au moins 99'040 euros. Enfin, la Mercedes-AMG C 63 S Coupé est facturée à partir de 102'450 euros.