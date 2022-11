Il est de plus en plus présent sur les voitures de sport, et il ne peut certainement pas manquer sur les BMW M. Nous parlons de l'Alcantara, le tissu produit par la société italienne du même nom que l'on retrouve couramment sur les sièges, le tableau de bord et le volant des modèles de la moitié du monde.

La société a renforcé son partenariat avec BMW en présentant une M4 ultra-exclusive à Milan.

Hommage à Milan

La M4 sélectionnée est peinte en jaune Sao Paulo. Alcantara a essayé d'assortir l'intérieur à la couleur de lancement de la sportive bavaroise. C'est pourquoi des panneaux de porte latéraux jaunes avec une reproduction fidèle de la Skyline de Milan réalisée par laser sont à bord. Le siège central est lui aussi en tissu jaune, avec un effet de passepoil inspiré de l'historique 3.0 CSL de 1972.

La M4 Competition en Alcantara se distingue par une sellerie exclusive dans tout l'habitacle Le détail de la ligne d'horizon de Milan est appliqué avec la technique du laser Le logo BMW rend hommage aux 50 ans de la division M

Sur les appuis-tête, les logos M et "50 Jahre BMW" rappellent le 50e anniversaire de la naissance de la division M. Ensuite, la garniture de pavillon, les montants et le volant sont en Alcantara noir avec des surpiqûres contrastantes jaunes pour créer une ambiance encore plus exclusive.

Pièce de collection de 510 ch

C'est Massimiliano Di Silvestre, président et directeur général de BMW Italie, qui célèbre cette pièce unique :

"2022 est une année spéciale pour la division M de BMW car nous célébrons les 50 ans de la marque. Il était naturel d'accepter la proposition d'Alcantara de réunir le design italien et les matériaux durables les plus modernes".

Andrea Boragno, président et CEO d'Alcantara, remercie BMW :

"La collaboration avec BMW nous permet de représenter les valeurs identitaires qui nous unissent. Sur cette M, l'Alcantara se concentre sur la sportivité extrême et la légèreté pour donner au conducteur l'adhérence pour une conduite passionnante, le confort et la résistance à l'usure".

Aucune nouvelle pour le moteur, qui reste celui de la version Compétition avec 510 ch et une accélération de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes avec la transmission intégrale xDrive.