AC Schnitzer s'est longtemps spécialisé dans la préparation des modèles BMW et MINI. L'atelier allemand, qui réalise souvent des kits carrosseries et conçoit des améliorations pour les moteurs du groupe bavarois, n'a pas tardé à mettre la main sur la nouvelle M4. Le préparateur a créé une série d'accessoires pour rendre la Série 4 la plus puissante de la gamme encore plus extrême.

Un kit stylé et aérodynamique

Nous l'écrivons d'emblée : la grande calandre n'a pas été modifiée. Pour ceux et celles qui souhaiteraient une calandre plus petite, devront se tourner vers Prior Design.

Pour en revenir à la préparation d'AC Schnitzer, la M4 a un look encore plus méchant grâce à des ajouts en fibre de carbone. Le splitter et le spoiler arrière donnent à la BMW une ligne plus "racing".

Grâce aux différents appendices et à un grand diffuseur arrière, l'aérodynamisme est encore plus sophistiqué.

La voiture est également plus collée dans le sol grâce à des suspensions à hauteur variable réglable qui abaisse l'essieu avant de 25 mm et l'essieu arrière de 20 mm. Les pneus sont montés sur des jantes en alliage de 20 pouces, disponibles en argent, anthracite ou noir brillant.

De 480 à 510 ch

L'habitacle a reçu des touches mineures telles que l'ajout de pédales en aluminium et une garniture spéciale au niveau du tunnel central.

D'autres changements importants concernent le moteur : le six cylindres en ligne 3.0 litres a été "réglé " avec l'unité de contrôle AC Schnitzer, faisant passer la M4 de 480 à 510 ch, tout comme la version Compétition.

Le tout est complété par un nouveau système d'échappement à la sonorité plus bestiale grâce aux quatre sorties d'échappement de 110 mm de diamètre. Le prix des changements ? Le tuner n'en parle pas officiellement et vous invite à envoyer une demande de devis personnalisé.