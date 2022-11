Essence, diesel, hybride rechargeable et maintenant aussi électrique. La gamme de l'Opel Astra est complétée par une version 100 % électrique qui sera disponible à la commande à partir du printemps prochain.

Dans le même temps, et comme la Peugeot e-308, l'Opel Astra a aussi le droit à une version électrique pour sa version break Sports Tourer. Elle viendra concurrencer la nouvelle MG5, seul break électrique du marché aujourd'hui.

L'Opel Astra Electric en quelques chiffres

L'Opel Astra Electric reprend quasiment tout de la Peugeot e-308. L'Allemande est propulsée par le même moteur de 156 ch et 270 Nm et est alimentée par la même batterie de 54 kWh. Selon Opel, l'autonomie peut atteindre 416 km selon le cycle WLTP, avec une consommation estimée à 12,7 kWh/100 km.

En ce qui concerne la recharge, l'Astra électrique peut passer de 10 à 80 % en 30 minutes environ grâce à une charge rapide de 100 kW. En courant alternatif, sa puissance de recharge maximale est limitée à 11 kW.

En ce qui concerne les chiffres, c'est tout ce que nous aurons pour l'instant. Opel n'a pas dévoilé les performances de son modèle, si ce n'est que la vitesse maximale est limitée à 170 km/h.

Peu de changements esthétiques

En termes de design, l'Astra électrique singe pratiquement en tout point son homologue thermique. Il y a bien quelques éléments distinctifs comme la lettre "e" sur le hayon et des jantes de 18 pouces au profil plus aérodynamique, mais c'est à peu près tout.

L'électrification du modèle n'a pas modifié la partie intérieure. Le coffre de la Sports Tourer conserve la capacité (minimale) de l'hybride rechargeable avec 516 litres. Une contenance qui peut être portée à 1 553 litres en rabattant les sièges de la deuxième rangée.

Pas de changement non plus concernant le combiné d'instrumentation "Pure Panel", avec deux écrans de 10 pouces en guise d'interface. Les systèmes d'aide à la conduite, notamment le freinage automatique d'urgence, le maintien actif dans la voie et l'assistant de changement de voie, qui font partie du pack IntelliDrive 2.0 sont également de la partie.

Les prix sont attendus dans les semaines à venir, mais ils devraient être plus élevés que la version hybride rechargeable de 180 ch qui démarre, en France, à partir de 35 100 euros. Les tarifs devraient se situer légèrement au-dessus de 40 000 euros, hors bonus.