Une nouvelle ère arrive chez Opel, la marque du groupe Stellantis a annoncé dernièrement une sous-marque baptisée GSe qui s’occupera de modèle sportif électrifié premium.

C’est dans ce contexte qu’Opel nous dévoile ses premières voitures, l’Astra GSe et l’Astra Sports Tourer GSe. Ce label est l'abréviation en allemand de "Grand Sport Einspritzing", comprenez Grand Sport Électrique.

Des Astra modifiées pour plus de sportivité

Pour les Astra et Astra Sports Trourer GSe, Opel a apporté tout un tas de modifications. Les hauteurs de caisse sont réduites, la direction et les freins ont été recalibrés pour un rendu plus sportif, idem pour le contrôle de stabilité. Elles sont équipées d’amortisseurs dotés de la technologie FSD (Frequency Selective Damping) qui adaptent leur réponse en fonction de la vitesse et des conditions de la route.

Les deux nouvelles sportives seront équipées d’un moteur hybride rechargeable de 225 ch et 360 Nm de couple, probablement le même qui équipe déjà la dernière Peugeot 308.

Côté design les pare-chocs sont exclusifs à ces modèles. À l’intérieur, l’esprit est aussi plus sportif avec l’ajout de siège sport en Alcantara développé spécifiquement pour les GSe. Toute l’instrumentation est reprise à sa sœur, la Peugeot 308.

Elle hérite aussi de jantes en alliage de 18 pouces inspiré du concept Manta présentée en 2021.

GSe, un badge déjà connu chez Opel

Plus récemment Opel nous avait présenté un concept futuriste prénommé Manta GSe ElektroMod. Une petite voiture sportive 100 % électrique reprenant les lignes de la Manta du milieu des années 70. Un restomod semblable à l’ancienne mais complètement repensé et technologique.

Cette abréviation est déjà apparue aussi dans le nom d’ancien modèle de la marque. Dans les années 70, Opel sort une version de la Commodore B baptiser 2800 GS / E. Idem pour la successeur de la Commodore, la Monza GSe. Cependant, aucune once d’électrification n’était présente dans ces modèles.