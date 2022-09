Si la plupart des automobilistes se pensent être de bons conducteurs par rapport aux autres, nul n'est à l'abri de commettre quelques oublis au volant. Un clignotant par ci, une priorité par là... Ou alors tout le monde peut avoir son petit moment d'absence sur autoroute et oublier de se rabattre après avoir doublé.

Autant d'erreurs qui paraissent sans doute pour beaucoup bénignes, banales, mais qui sont en réalité des infractions pour lesquelles des amendes voire des pertes de points sont prévues.

Évidemment certains comportements, en plus d'être dangereux, agacent les autres usagers de la route. Attention là aussi de ne pas faire pire que l'automobiliste tête en l'air en voulant lui rappeler les bonnes manières. Déjà parce que généralement, ils ne se rendent pas compte qu'ils font une erreur de conduite. Ensuite, parce que pour faire respecter la loi, il y a les forces de l'ordre. Et si elles ne peuvent évidemment pas être derrière chaque automobiliste pour leur rappeler de se rabattre ou de mettre (ou d'enlever !) leur clignotant, en plus de la répression, elles peuvent faire passer certains message avec beaucoup d'humour !

À l'instar de deux posts récents publiés sur les réseaux sociaux par la Gendarmerie des Bouches-du-Rhône et la Gendarmerie de la Haute-Garonne.

La première a publié il y a quelques jours un avis de recherche. D'un ou d'une automobiliste ? Non. Mais de la voie de droite sur les autoroutes ! Comme il est écrit, elle semble "avoir disparu pour beaucoup d'automobilistes". Image à l'appui avec cette photo d'une autoroute à trois voies sur laquelle les voitures circulent sur la voie du milieu... Alors qu'il n'y a aucune voiture à droite !

Si cette image est une scène de la vie courante pour qui roule régulièrement sur l'autoroute, la gendarmerie profite de cette alerte enlèvement pleine d'ironie pour faire une petite piqûre de rappel sur ce que tout le monde a appris lors du passage du code puis du permis de conduire: "Il est rappelé, art R412-9 du code de la route, l'obligation de circuler près du bord droit de la chaussée, et ainsi de ne pas rouler sur la voie du milieu ou de gauche sauf si l'on double".

De son côté, la gendarmerie de la Haute-Garonne a publié sur le même ton un avis de recherche... de clignotant ! "Le petit clignotant s'est perdu... pourtant peu probable vu son emplacement !".

L'occasion là aussi d'un rappel sur le fait qu'il faille le mettre aussi bien quand on tourne, que quand on prend un rond-point, que quand on sort d'un stationnement... En espérant que ces messages passés sur le ton de l'humour servent effectivement de rappel à certains automobilistes qui auraient oublié les bonnes manières avec le temps !