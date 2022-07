Selon une étude publiée en janvier 2020 par l'Université d’Helsinki et relayée par L'Obs, les conducteurs de BMW, Audi et Mercedes ne seraient pas des gens sympathiques car ils exprimeraient davantage des traits de personnalité de type désagréables, têtus, égocentriques et narcissiques.

À vrai dire, ces conducteurs ne jouissent pas d'une très bonne réputation, et ce ne sont pas les béhèmistes qui diront le contraire. Les stéréotypes leur collent à la peau, dont un que le constructeur de Munich reconnaît lui-même noir sur blanc. Sur Twitter, le compte de BMW USA a publié le tweet suivant :

Le message est très simple : "Utilisez vos clignotants". Le compte officiel de BMW USA poursuit dans le fil de discussion en écrivant : "Nous savons que les conducteurs de BMW sont les meilleurs sur la route, mais la route peut être un endroit imprévisible" avant de lister les aides à la conduite et les dispositifs de sécurité présents à bord d'une BMW.

Le problème est que ces messages ont été publiés sur Twitter, au fil des minutes, chaque abonné a ajouté son petit grain de sel pour les prendre en raillerie comme Paul Connelly qui écrit "les clignotants sur une BMW sont aussi inutiles que Joe Biden" ou Waldorf qui a carrément publié une photo d'un combiné avec le voyant vert du clignotant allumé et qui se demande s'il doit être inquiété. Un autre utilisateur demande à BMW si les clignotants sont en option ou de série.

Sur la planète Twitter, les conducteurs américains ayant répondu au tweet sont du genre sarcastiques et ne semblent pas près de changer leurs habitudes. Ils préfèrent en rire, BMW doit déployer plus d'efforts pour les convaincre et les transformer en conducteurs exemplaires. On leur souhaite beaucoup de courage. Et vous, que pensez-vous des conducteurs BMW ?