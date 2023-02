Le mois dernier, Stellantis a annoncé que Peugeot lancera pas moins de cinq modèles électriques en Europe dans les deux prochaines années. Deux d'entre eux seront les E-3008 et E-5008 basés sur de modèles de nouvelle génération mais les versions actuelles vont aussi être partiellement électrifiés. Comme cela a été annoncé au cours du E-Lion Day fin janvier, le duo va recevoir une hybridation légère promettant une réduction de la consommation jusqu'à 15%.

Cette technologie nommée HYBRID 48V permettra d'économiser 2,5 litres aux 100 km en circulation urbaine et 0,7 litre en dehors tandis que sur autoroute, la consommation restera la même. En moyenne, cette nouvelle motorisation réduit la consommation d'un litre aux 100 km en cycle WLTP. Les émissions de CO2 seront réduite de 20 g/km en moyenne.

Peugeot 3008 2024

Au cœur de ces Peugeot 2008 et 5008 se trouve un nouveau moteur essence à trois cylindres. Le modèle 1,2 litre produit 134 chevaux à 5 500 tours/minute et 230 Nm. Ils sont dotés d'une toute nouvelle boite à 6 vitesses électrifiées à double embrayage intégrant un moteur électrique.

Pendant une décélération, le moteur se mue en générateur pour alimenter la batterie de 48V, dont la capacité utilisable est de 432 Wh. La batterie étant placée sous le siège du conducteur, la capacité de chargement reste inchangée. Le système hybride permet de démarrer et de manœuvrer (notamment pour stationner) et de circuler à faible vitesse en mode 100% électrique plus de la moitié du temps en conduite urbaine.

Les deux modèles seront équipés d'un AVAS (Approaching Vehicle System Alert) qui émet à un jusqu'à 30 km/h pour alterter piétons et cyclistes de l'approche de la voiture.