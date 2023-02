Chaque année, le spécialiste de la navigation TomTom publie son Trafic Index, un baromètre de l'état des conditions de circulation à travers le monde, en puisant dans les données générées par les 600 millions d'appareils connectés de la marque utilisés par les automobilistes.

Le classement 2022 révèle sans surprise qu'en France, c'est à Paris que la circulation est la moins fluide, même si le nombre de véhicules diminue en Île-de-France. Un trajet de 10 km se fait en moyenne en 26 minutes, le double de villes comme Toulouse, Lille et Orléans. Sur l'ensemble de l'année 2022, les automobilistes parisiens ont passé 246 heures dans les bouchons, l'équivalent de dix jours et six heures !

Ville Temps moyen pour 10 km Évolution par rapport à 2021 Temps passé dans les embouteillages 1 Paris 26 min - 30 sec 246 h 2 Bordeaux 23 min - 20 sec 218 h 3 Lyon 21 min - 10 sec 201 h 4 Nice 18 min - 30 sec 165 h 5 Marseille 17 min = 168 h 6 Rouen 16 min + 10 sec 154 h 7 Nantes 16 min = 164 h 8 Brest 16 min + 10 sec 138 h 9 Avignon 15 min = 143 h 10 Toulon 15 min - 10 sec 143 h

Ces chiffres compilent le temps passé dans le trafic dans le cœur des villes mais TomTom a aussi mesuré celui à l'échelle des agglomérations. Pour ce critère, c'est Nice qui a la Palme de la ville la plus embouteillée avec des trajets de 10 km nécessitant 16 minutes, juste devant Marseille, avec la même durée, et Paris (15 minutes).

Ville par ville, les données compilées permettent d'identifier les moments de la semaine où les embouteillages sont les plus nombreux. À Paris, le pire moment pour prendre sa voiture est le jeudi entre 17h00 et 18h00, où la durée d'un trajet de 10 km est mesuré à 35min 40, et un vitesse moyenne qui ne dépasse pas 17 km/h.

Et si la situation est difficile dans la capitale, sachez qu'elle n'est "que" la 11e ville mondiale où le trafic est le plus lent. La plus mal lotie est Londres, où il faut en moyenne 36min20 (14 km/h) pour parcourir 10 km/h, et où le temps passé dans les embouteillages pendant l'année 2022 a atteint 325 heures, soit près de deux semaines !