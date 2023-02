La Turquie et la Syrie ont été frappées par un tremblement de terre dévastateur et meurtrier dont le bilan actuel dépasse les 28'000 victimes. Le séisme de magnitude 7,8 qui a frappé le premier lundi à 01h17 GMT, suivi par un autre, de magnitude 7,5 à 10h24, dans un mouvement "latéral gauche". La terre s’est déplacée de plusieurs mètres par endroits.

Alors que l’aide humanitaire et la réaction internationale en soutien aux victimes ont été rapides à se mettre en place, les opérations de sauvetage dans certains endroits après le tremblement de terre de lundi ont été difficiles en raison de questions météorologiques ainsi que d’organisation sur le terrain. L’espoir de retrouver de nombreux autres survivants s'amenuise malgré quelques sauvetages miraculeux.

Hyundai Assan Otomotive Sanayi Ve Ticaret A.S., la filiale du groupe spécialisée dans la construction automobile en Turquie, a fait don d'équipements de secours d'une valeur de 500’000 euros pour soutenir financièrement les opérations de secours. Le groupe automobile a annoncé avoir fait ce don à la Croix-Rouge coréenne, son pays d’origine.

La participation au déploiement de l’effort logistique et humanitaire ne s’arrête pas là, puis le groupe Hyundai Motor a indiqué par voie de communiqué de presse faire des dons pour un montant total de 2 millions de dollars US qui seront utilisés pour les opérations de secours en Turquie et en Syrie.

Sous l'égide du groupe Hyundai Motor, Hyundai Motor Company, Kia et Hyundai Mobis contribuent tous aux dons, qui seront effectués par l'intermédiaire de la Croix-Rouge coréenne et utilisés pour les activités de secours locales et la récupération des dommages.

En plus de ce don, la filiale locale de Hyundai Motor, Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S., la filiale automobile du groupe en Turquie, avait déjà apporté une aide d'urgence en fournissant pour 500’000 euros d'équipements de secours aux victimes, notamment des cutters et des broyeurs, ainsi que des produits de première nécessité tels que de la nourriture, des produits sanitaires et des produits contre le froid.