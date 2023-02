Nouvelle série de tests Green NCAP, l'organisme européen indépendant qui effectue des tests d'émissions et de consommation de carburant sur les nouveaux modèles. Dans les différents tests effectués en laboratoire et sur route, on tente de simuler diverses conditions environnementales afin de pousser les moteurs thermiques et électriques à leurs limites.

Les protagonistes des premiers tests en 2023 étaient la BMW Série 2 Active Tourer, la Kia Picanto, l'Opel Mokka et le Volkswagen Touran.

BMW Série 2 Active Tourer

La deuxième génération du monospace allemand obtient deux étoiles et demie. Sous la loupe des scientifiques s'est retrouvée la 220i équipée d'un moteur à essence 1,5 litre mild hybrid de 170 ch. La consommation moyenne est de 6,3 l/100 km.

Green NCAP signale de faibles émissions de méthane et de N2O, mais le CO2 est assez élevé par rapport au modèle et au moteur. C'est pourquoi la BMW n'obtient que 3,6/10 dans l'indice des gaz à effet de serre.

BMW Série 2 Active Tourer Score Indice de pureté de l'air 6,2/10 Indice d'efficacité énergétique 5,0/10 Indice des gaz à effet de serre 3,6/10

Kia Picanto

Trois étoiles pour la Kia Picanto, qui a été testée dans la version GT-Line essence de 100 ch avec boîte manuelle. Green NCAP a noté une consommation de carburant raisonnable mais globalement améliorable. La moyenne est de 5,8 l/100 km.

Certaines critiques sont apparues au niveau des émissions de CO2 et de particules, l'organisme suggérant l'adoption d'un filtre pour réduire l'impact environnemental.

Kia Picanto Score Indice de pureté de l'air 5,3/10 Indice d'efficacité énergétique 5,7/10 Indice des gaz à effet de serre 4,3/10

Opel Mokka

Le crossover allemand reçoit trois étoiles et excelle surtout en termes de consommation de carburant et de traitement des gaz d'échappement. Certes, les émissions de NOx restent particulièrement élevées (notamment sur les trajets courts), mais les autres polluants présentent des valeurs moyennes dans l'ensemble (d'où les 6,5/10 de indice de pureté de l'air).

Pour en revenir à la consommation de carburant, l'Opel Mokka équipé du diesel 1,5 litre de 110 ch avec transmission manuelle à 6 vitesses a terminé le test avec une moyenne de 4,9 l/100 km.

Opel Mokka Score Indice de pureté de l'air 6,5/10 Indice d'efficacité énergétique 5,8/10 Indice des gaz à effet de serre 4,8/10

Volkswagen Touran

Seulement deux étoiles pour le monospace de Wolfsburg. Pénalisé par sa forme peu aérodynamique et un moteur 1,5 litre turbo essence non électrifié, le Touran enregistre des valeurs élevées en matière de particules, d'ammoniac et de CO2, bien qu'il contienne du N2O et du méthane.

La consommation de carburant est conforme à ce que l'on peut attendre d'un modèle de cette taille et d'un moteur pourtant brillant : 7,2 l/100 km/h en moyenne.

Volkswagen Touran Score Indice de pureté de l'air 5,6/10 Indice d'efficacité énergétique 3,9/10 Indice des gaz à effet de serre 2,1/10

L'électrique

La Dacia Spring a reçu les meilleures notes dans les tests de l'organisme européen, battant la Tesla Model 3, la NIO ET7, la Renault Megane E-Tech, la Cupra Born, l'Audi Q4 E-Tron et la Hyundai Ioniq 5.