Pour la première fois, nous nous penchons sur l'efficacité de l'Opel Mokka, plus précisément la deuxième génération basée sur la plateforme CMP et animée par le moteur trois cylindres à essence 1.2 Turbo de 130 ch avec transmission manuelle à 6 vitesses.

Lors de notre test de consommation en conditions réelles, le nouvel Opel Mokka s'est avéré très économe en carburant, avec une moyenne de 4,75 l/100 km (21,05 km/l) lors du test de 360 km entre Rome et Forlì et une dépense de 35,64 € en carburant.

En bonne position

Avec ces performances, l'Opel Mokka occupe une position légèrement supérieure à la moyenne dans le classement des consommations réelles, ce qui le place presque à égalité avec le Renault Captur TCe 130 EDC (4,70 l/100 km, 21,2 km/l) et juste devant la Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 155 ch manuel (4,80 l/100 km - 20,8 km/l).

Mieux que le Mokka (dans la catégorie des SUV compacts et des crossovers à essence), il y a le Citroën C3 Aircross PureTech 130 S&S EAT6 (4,50 l/100 km - 22,2 km/l), le Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 95 ch (4,30 l/100 km - 23,2 km/l) et le leader, le Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 100 ch 48V (3,75 l/100 km - 26,6 km/l).

Derrière le Mokka se trouvent les Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 ch (4,90 l/100 km - 20,4 km/l), le Seat Arona 1.0 TSI 115 ch DSG (4,95 l/100 km - 20,2 km/l), le Hyundai Kona 1.0 T-GDI 120 ch (5,00 l/100 km - 20,0 km/l) à égalité avec la Peugeot 2008 1.2 PureTech 155 ch GT EAT8, la Nissan Juke DIG-T 117 ch et la Jeep Renegade 1.0 litre 120 ch avec 6,30 l/100 km (15,8 km/l).

SUV compact et agile

L'Opel Mokka que nous avons testé propose la finition la plus riche de la gamme, l'Ultimate, qui est livrée avec des jantes en alliage de 18 pouces bicolores, le déverrouillage sans clé et divers autres packs comprenant, entre autres, le régulateur de vitesse adaptatif, le maintien dans la voie, la navigation 10 pouces, les sièges et le volant chauffants, et les capteurs de stationnement avant et arrière avec caméra.

L'ajout de la peinture blanche porte le prix catalogue à plus de 30 000 €. Á ce prix, vous obtenez un SUV compact avec un équipement plutôt riche et de bonnes accélérations, même si la transmission automatique à 8 rapports rendrait l'utilisation de la nouvelle voiture allemande encore plus relaxante et agréable.

Les matériaux et les finitions sont de bon niveau, tout comme l'ergonomie de la position de conduite et la capacité de chargement du coffre. Il n'est pas possible de disposer d'un affichage tête haute ou d'une ouverture électrique du hayon, tandis que la présence de deux prises USB pour les passagers arrière est appréciable, bien qu'ils ne disposent pas d'une lampe de courtoisie dédiée.

Une autonomie correcte

Dans diverses conditions d'utilisation, l'Opel Mokka est toujours très économe en carburant, sauf en ville et sur autoroute où les consommations augmentent. Le réservoir de 52 litres offre une bonne autonomie avec un plein, entre 700 et 900 km en moyenne.

Fiche technique

Urbain : 6,6 l/100 km (15,1 km/l)

785 km d'autonomie

: 6,6 l/100 km (15,1 km/l) 785 km d'autonomie Mixte urbain et extra-urbain : 5,8 l/100 km (17,2 km/l)

894 km d'autonomie

: 5,8 l/100 km (17,2 km/l) 894 km d'autonomie Autoroute : 6,5 l/100 km (15,3 km/l)

795 km d'autonomie

: 6,5 l/100 km (15,3 km/l) 795 km d'autonomie Ecoconduite : 4,5 l/100 km (22,2 km/l)

1154 km d'autonomie

Fiche technique

Modèle Énergie Puissance Homologation Poids à vide Emission CO2 (WLTP) Opel Mokka 1.2 Turbo 130 ch Ultimate Essence 130 ch Euro 6d-ISC-FCM 1.200 kg 126 g/km

Données

Modèle : Opel Mokka 1.2 Turbo 130 ch Ultimate

Prix de base : 30 550 €

Date de l'essai : 18/03/2022

Météo (départ/arrivée) : Ensoleillé, 18°/Ensoleillé, 8°

Prix du carburant : 2,084 euros/l (Essence)

Nombre de kilomètres parcourus : 1100 km

Kilométrage au début de l'essai : 2354 km

Vitesse moyenne durant l'essai : 80 km/h

Pneumatiques : Michelin Primacy 4 - 215/55 R18 99V XL S1 (Label UE: A, B, 68 dB)

Consommations

Moyenne "réelle" : 4,75 l/100 km (21,05 km/l)

Ordinateur de bord : 4,9 l/100 km

À la pompe : 4,6 l/100 km

Découvrez comment est réalisé notre test de consommation réelle.

Coûts à l'usage

Dépense "réelle" : 35,64 €

Dépense mensuelle : 79,19 € (800 km par mois)

Combien de kilomètres pour 20 € ? 202 km

Combien de kilomètres avec un plein ? 1095 km