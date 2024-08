L'Opel Mokka avance à pas comptés vers son premier grand remaniement. Après les premiers prototypes repérés par nos espions ces dernières semaines, beaucoup a été dit sur les changements prévus pour le restylage du crossover allemand, l'un des plus vendus de sa catégorie en France également.

A travers nos rendus, nous essayons de savoir à quoi il ressemblera et quels seront les changements de prix et de motorisation.

Sous le signe de la continuité

Bien que quatre années se soient déjà écoulées depuis ses débuts, le Mokka conserve ses lignes modernes et contemporaines, en accord avec l'esprit de famille d'Opel. C'est pourquoi le restylage prévu pour 2025 ne devrait pas apporter de changements radicaux.

Les dimensions resteront pratiquement inchangées avec 4,15 m de long, 1,79 m de large et 1,52 m de haut, mais une nouvelle plaque frontale et des phares à LED différents, bien que toujours avec un regard acéré, pourraient faire leur apparition. Le crossover Opel se distinguera toujours par des panneaux de carrosserie en plastique gris et des feux arrière fins.

Motor1.com Opel Mokka restyling (2025), le rendu par Motor1.com

Les teintes bicolores seront également confirmées, avec le toit, les rétroviseurs et le capot contrastant avec le reste de la voiture. L'ajout de nouvelles peintures et de nouveaux styles de jantes en alliage semble acquis, tandis qu'à bord, nous pourrions trouver un nouveau volant et une mise à jour de la technologie, avec un nouveau système d'infodivertissement et un combiné d'instruments révisé.

Moteurs et prix

Nous ne nous attendons pas à de grandes révolutions en matière de motorisation. Abandonnant le diesel depuis longtemps, le Mokka 2025 devrait confirmer sans trop de surprises les versions 1.2 turbo mild-hybrid et essence non électrifiée, qui pourraient rester à 101 ch et 136 ch.

Opel Mokka-e

Il est possible qu'Opel envisage des unités électriques de 48 volts de nouvelle génération, capables d'optimiser encore la consommation et les performances. En ce qui concerne les variantes électriques, le Mokka-e de 156 ch, plus puissant et doté d'une autonomie d'environ 400 km, devrait être confirmé. Toutefois, l'arrivée d'une version équipée d'un moteur électrique plus efficace n'est pas exclue, afin d'obtenir quelques chevaux supplémentaires sans rien perdre en termes d'autonomie.

Les prix des modèles à essence ne devraient pas beaucoup changer, tandis que les électriques pourraient être légèrement moins chers. Il est en effet possible que le constructeur veuille réduire la différence de prix par rapport à la Frontera, qui est actuellement d'environ 8 000 euros, même si les deux voitures se situent fondamentalement dans le même segment B.

Mais pour une confirmation, il faudra attendre encore quelques mois.