Après l'arrêt du SLC, de la Classe S Coupé et de la Classe S Cabriolet, Mercedes cherche apparemment à simplifier davantage sa gamme extrêmement complexe dans les années à venir. On sait qu'elle va réduire le nombre de voitures compactes de sept à quatre seulement, mais certains des plus gros véhicules sont également en danger. Car and Driver cite des sources au sein du constructeur automobile affirmant que l'étoile à trois branches prévoit de remanier son portefeuille.

Comme indiqué précédemment, la Classe C Coupé et Cabriolet ainsi que la Classe E Coupé et Cabriolet vont se transformer en une paire de modèles, la CLE. La CLS n'est plus de ce monde non plus, car la marque de luxe allemande a apparemment l'intention d'abandonner cette berline à la silhouette élancée l'année prochaine. Le coupé AMG GT 4 portes n'en est pas exempt, Car and Driver rapporte que Mercedes mettra aussi fin à la concurrente de la BMW M8 Gran Coupé d'ici le milieu de la décennie.

Mercedes-AMG CLS 53 (2021)

Les breaks de la marque l'étoile semblent aussi être sur la sellette. Rien n'est officiel à ce stade, mais la Classe E Break lancée en 2024 sera étonnamment la dernière de son genre. Mercedes arrêterait de vendre des breaks vers 2030, ce qui impliquerait que la Classe C Break ainsi que le CLA Shooting Brake seraient également en sursis.

Mercedes a l'intention de lancer des dérivés du GLC et du GLE Coupé de nouvelle génération, mais on pense que ce seront les derniers. Car and Driver a appris de "hauts responsables" que sur les 33 styles de carrosserie actuellement disponibles, seuls 14 survivront. On ne sait pas exactement ce que signifie "styles de carrosserie" dans ce contexte, mais cela ressemble à un véritable carnage automobile.

Si certains de ces modèles risquent de disparaître, les passionnés peuvent se consoler en sachant que d'autres AMG sont en route. Mercedes souhaite également étoffer le portefeuille de Maybach et pourrait même créer un minivan Classe V. Selon le même rapport, les nouveaux ajouts à la gamme pourraient inclure un pick-up à double cabine, une renaissance de l'emblématique 300 SL Gullwing et un "speedster racé" basé sur la SL.