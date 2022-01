C'est en 1977 que Mercedes dévoile son premier break avec la W123 T. Le succès fut au rendez-vous, et encore aujourd'hui cette carrosserie agrémente le catalogue du constructeur allemand. Néanmoins, avec l'avènement des SUV à la fin des années 2000, les monospaces en ont pâti, mais pas seulement, puisque les breaks ont vu leurs parts de marché fondre comme neige au soleil.

Et selon une information relayée par le magazine allemand Automobilwoche, Mercedes pourrait mettre fin à la production de tous ses breaks d'ici 2030. Le premier à faire ses adieux, ce serait le CLA Shooting Brake, un modèle qui est dans l'œil du cyclone depuis déjà un petit moment chez Mercedes, puisque la marque compte aussi faire du ménage au sein de sa gamme de compactes. Seul le CLA dans sa version berline devrait être conservé.

Le Mercedes CLA Shooting Brake pourrait être la première victime.

Y aura-t-il une exception à la règle ? Visiblement non d'après le média allemand, même la Mercedes Classe E break sera concernée après la fin de carrière de la prochaine génération, une fin de carrière programmée en 2030. La Mercedes Classe C, qui vient d'être renouvelée, dispose toujours d'une variante break, mais elle aussi ne devrait pas être reconduite après la fin de l'actuelle génération.

Cette décision, plutôt surprenante avouons-le, aurait été actée en septembre dernier lorsque le directeur de la technologie chez Mercedes, Markus Schäfer, a évoqué le déclin de l'attrait de ce segment, surtout à une époque où l'on investit beaucoup dans l'électrique et où la plupart des clients préfèrent les SUV et les crossovers.

Toujours selon Automobilwoche, Mercedes ne prévoit pas de proposer uniquement des SUV, la marque souhaiterait également explorer de nouveaux horizons et de nouveaux types de carrosserie en profitant de la plus grande liberté offerte par les plateformes électriques. Il y a aussi la question de l'aérodynamisme, un élément crucial pour les voitures électriques et un point sur lequel Mercedes se concentre déjà, comme en témoignent les valeurs annoncées par la Mercedes EQS ou encore le concept-car EQXX.