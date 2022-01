À l'image de ce Mercedes Classe G photographié plus haut, les ventes du tout-terrain allemand continuent de grimper. Même si la pénurie de puces électroniques a fait des ravages au sein de l'industrie automobile l'année dernière, l'iconique 4x4 étoilé a fait de la résistance, et même plus encore, avec un record de livraison dans le monde et 41 174 modèles vendus, soit le record absolu depuis les débuts du Classe G W460 en 1979.

Et figurez-vous que l'année 2022 pourrait s'avérer être encore meilleure, étant donné qu'un restylage de mi-carrière est prévu avec, dans le même temps, certainement une ou plusieurs nouveautés. Même s'il est difficile de savoir quel aura été l'impact de la crise de semi-conducteurs sur les livraisons du Classe G en 2021, force est de constater qu'il fut certainement l'un des modèles Mercedes les moins touchés.

Le Classe G actuel dispose, selon les marchés, de puissantes motorisations essence ou diesel. Mais lui aussi passera à l'électrique, en 2024 précisément, comme ce fut annoncé lors de la présentation du concept-car EQG à l'occasion du dernier Salon de Munich. Il s'agit avant tout d'une sorte "d'adaptation" à l'électrique du Classe G actuel, et non pas d'un véhicule entièrement nouveau.

Le tout-terrain allemand, construit à Graz, en Autriche, par Magna Steyr, conserverait son fameux châssis échelle et devrait se passer de l'architecture EVA inaugurées sur les berlines EQS et EQE. Mercedes travaille sur une deuxième plateforme de voiture électrique baptisée MMA, mais celle-ci ne sera utilisée uniquement pour les véhicules de la taille d'une Classe C.

Pour en revenir à nos ventes, même si le Classe G a connu sa meilleure année, la Classe S a tout de même réussi à passer devant, avec deux fois plus d'unités écoulées. La limousine, grâce à sa nouvelle génération, a vu ses ventes augmenter de 40 %, à 87 064 unités, et plus d'un tiers (35,5 %) ont été vendues en Chine.

La nouvelle Mercedes-Benz Classe S a vu ses ventes augmenter de 40 % en 2021.

Maybach a connu une hausse de 50,7 % l'année dernière, avec 15 730 voitures écoulées, principalement grâce aux clients chinois où Maybach a écoulé environ 900 voitures par mois, soit environ 11 000 unités sur l'année. Les ventes de Mercedes-AMG sont également en hausse, de 16,7 % en l'occurrence, avec 145 979 véhicules vendus.

Dans l'ensemble, les ventes de Mercedes (en comptant Smart) ont diminué de 5 % en 2021, pour atteindre 2 093 476 unités, tandis que la division utilitaire a vu ses ventes augmenter de 2,6 %, pour atteindre 334 210 unités. La demande en hybrides rechargeables et électriques chez Mercedes a augmenté de 69,3 %, pour atteindre 227 458 unités. Les ventes de voitures purement électriques se sont établies à 99 000 unités, en prenant aussi en compte les Smart EQ.