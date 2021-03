La Mercedes C 63 AMG Black Series est une voiture qu'il est urgent de conserver et de collectionner. Produite à seulement 649 exemplaires, c'est une voiture particulière dans l'univers AMG. Par rapport à une Mercedes C 63 AMG Coupé standard, la Black Series bénéficie de tout un tas d'éléments qui la différencie visuellement, mais pas seulement, car elle est aussi plus à l'aise sur circuit.

Cette version est aussi plus puissante, car en effet, son moteur V8 développe la bagatelle de 517 ch. Il s'agit d'un moteur atmosphérique de 6,2 litres de cylindrée que le constructeur allemand a badgé 6.3. Son couple de 620 Nm est envoyé aux roues arrière via une boîte automatique à 7 rapports. Ainsi préparé, ce monstre est capable d'accélérer de 0 à 100 km/h en 4,2 secondes et d'atteindre une vitesse de pointe de 300 km/h.

Aujourd'hui, la Mercedes-AMG C 63 est toujours dotée d'un V8, mais il est turbocompressé et cube à seulement 4,0 litres. Prochainement, la marque d'Affalterbach mettra fin au V8 puisque la nouvelle C 63 AMG aura un moteur... 4 cylindres de 2,0 litres !

Il est évident que les anciennes Mercedes C 63 AMG prendront de la valeur, encore plus si elles portent l'insigne Black Series. Si vous recherchez la perle rare, cet exemplaire devrait attirer votre attention car il est dans un état neuf. D'après le vendeur allemand (la voiture a été immatriculée pour la première fois en Suisse), cette voiture n'a roulé que 120 km. Ce n'est rien pour une voiture produite en 2012. Pour le prix, il faudra mettre la main à la poche, elle est affichée à 194'401 € (TVA de 19% comprise).

Sur le célèbre site français de petites annonces, les Mercedes C 63 AMG Black Series se comptent sur les doigts d'une main. À titre purement indicatif, un exemplaire est en vente à Paris. Il a roulé plus de 15'000 km et est affiché à un peu moins de 130'000 €.

Si cette Mercedes C 63 AMG Black Series rouge vous intéresse, cliquez ici pour accéder à l'annonce.