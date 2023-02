Dévoilé en novembre dernier, l'élégant concept Vision Study (illustration) soulignait l'engagement à long terme de Mazda dans le fait de produire des voitures agréables à conduire.

Et que les fans de la marque se rassurent : la MX-5 sera un élément permanent de la gamme ! Une information que l’on peut prendre au mot, comme le PDG de la société en Europe, Martijn ten Brink, a déclaré à Autocar lors du Salon de l'automobile de Bruxelles 2023 que la voiture de sport emblématique de la marque "ne mourra jamais".

Interrogé sur ce que celui-ci a en tête pour son cabriolet à propulsion arrière bien-aimé, Ten Brink a répondu : "Comment rester fidèle au concept de ce que représente la voiture en l'amenant à la prochaine génération de technologies ? Cela n'a pas encore été décidé. Mais je pense que pour Mazda, il serait juste de dire que la MX-5 ne mourra jamais."

Le dirigeant a poursuivi en mentionnant qu'elle "restera définitivement dans la gamme" et qu'il est personnellement curieux de voir la direction que prendra la prochaine génération. En attendant, la ND reste dans les parages. En général, vendre la même voiture pendant huit ans (et plus) signifie qu'elle risque d'être dépassée, mais ceux qui achètent la MX-5 l'apprécient pour sa simplicité : des moteurs à aspiration naturelle, des roues motrices et l'une des meilleures boîtes de vitesses manuelles du secteur.

La MX-5, c’est bien connu, est surtout l'une des voitures de sport les plus abordables que l'on puisse acheter, même si les prix ont augmenté ces dernières années. Toute forme d'hybridation pour la NE serait probablement payante en raison de la complexité accrue du groupe propulseur. Pour répondre à la réglementation Euro 7 dans les pays de l'UE, une configuration partiellement électrifiée a déjà été suggérée par Yasuhiro Aoyama, directeur et directeur général de Mazda.

Une première mule d'essai de la MX-5 NE aurait été repérée en septembre 2022. Même si cela est vrai, il est peu probable que le véhicule de série soit mis en vente dans un avenir proche. Quoi qu'il en soit, Mazda a promis de conserver la formule RWD+ICE pour la cinquième génération du modèle. Une MX-5 électrique est inévitable, mais elle n’arrivera juste pas de sitôt. Peut-être avec la NF ?