La Mazda MX-5 ND fête cette année ses sept ans de commercialisation. Pour une voiture plus classique, sa remplaçante aurait déjà été présentée. Dans le cas de la MX-5, le cycle de vie est un peu plus long et devrait prendre fin d'ici 2024, lorsque le futur modèle pointera le bout de son nez.

Si, jusqu'à ce jour, la Mazda MX-5 NE (sa dénomination n'est pas encore officielle) ne s'était pas encore montrée et n'avait fait parler d'elle que via des rumeurs, un étrange prototype repéré récemment pas nos photographes espion semble confirmer que la prochaine génération entre actuellement en phase de tests.

Pas de version électrique au programme

Sous ses airs de MX-5 ND modifiée se cache ainsi la future NE, et non pas un restylage de la ND. Esthétiquement, il s'agit clairement d'une ND avec la même face avant et le même arrière. Il s'agit en réalité d'un mulet qui cache les dessous de la NE, et notamment son nouveau châssis. Il y a néanmoins quelques détails intéressants, comme les ailes élargies par rapport à une ND, ou encore le câble camouflé qui traverse la partie arrière.

Comme nous le savons déjà, la future MX-5 ne sera pas électrique pour d'évidentes raisons de poids, mais aussi de technologies. En revanche, elle pourrait recevoir un groupe motopropulseur hybride. Mais attention, celui-ci ne sera ni rechargeable, ni même "hybride simple", puisqu'il s'agira sans doute d'un bloc essence doté d'une micro-hybridation reposant sur un système de 48V. Une technologie déjà utilisée par Mazda sur plusieurs de ses modèles.

Une recette inchangée ?

La MX-5 conservera son architecture de propulsion et sa boîte manuelle à six rapports. Concernant les motorisations, il ne devrait pas y avoir de bouleversement. Le quatre cylindres 1,5 litre devrait être conservé. Mazda devrait revoir la puissance pour atteindre éventuellement le cap des 140 ch. Actuellement, ce moteur développe 132 ch.

Le 2,0 litres quatre cylindres Skyactiv-G pourrait quant à lui être remplacé par le nouveau Skyactiv-X de 186 ch. Ce moteur, légèrement plus puissant, est aussi moins gourmand et ses émissions de CO 2 sont aussi plus contenues.

Comme Mazda l'a indiqué il y a quelques mois, la MX-5 NE est prévue pour un cycle de vie d'environ 10 ans. Après ça, la génération qui suivra, c'est-à-dire la version NF, devrait passer à l'électrique quand la technologie sera suffisamment maîtrisée pour combiner plaisir de conduire, légèreté et zéro émission.