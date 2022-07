Un comportement dynamique soigné, une conception légère et un moteur désormais devenu célèbre : voici les trois caractéristiques qui ont fait le succès de la Mazda RX-7, un coupé sportif qui a connu trois générations et qui a été commercialisé par le constructeur d'Hiroshima de 1978 à 2002.

Remplacée seulement en 2003 par la RX-8, la RX-7 a été l'une des premières voitures de sport produites par Mazda et est devenue, tout au long de son histoire, le modèle le plus vendu équipé d'un moteur rotatif (plus de 800 000 unités), contribuant ainsi à l'excellente réputation de Mazda dans le domaine de l'ingénierie.

Le début de la success story

Au milieu des années 1970, la crise pétrolière et l'augmentation du prix des carburants qui en a résulté ont mis à mal le marché automobile et de nombreux constructeurs ont décidé d'abandonner l'utilisation de moteurs qui, malgré leurs performances, consommaient trop.

Parmi ceux-ci figurait le Wankel et, pour cette raison, Mazda a décidé de ne plus proposer ce type de moteur sur la plupart de ses modèles. Un choix forcé qui risquait de mettre fin à l'une des solutions techniques les plus ingénieuses et les plus novatrices jamais développées.

Pour éviter que ce moteur tombe dans l'oubli, le responsable de la R&D de l'époque, Kenichi Yamamoto, a préféré retravaillé le moteur pour réduire ses consommations. Le résultat ? Un moteur rotatif plus petit, plus léger, plus performant et plus efficace.

La naissance d'un mythe

Et c'est ainsi que quelques années plus tard, en 1978 pour être précis, la première génération de RX-7 (SA22C/FB) est arrivée sur le marché japonais (en 1979 en Europe), un élégant coupé deux places caractérisé par une partie avant cunéiforme, des phares rétractables et un grand hayon vitré incliné.

Avec un poids à vide d'un peu plus d'une tonne réparti presque parfaitement entre l'avant et l'arrière, la Mazda RX-7 offrait des performances incroyables pour l'époque et qui étaient mises en valeur par le Wankel. Positionné très bas, le moteur (code 12A) de 1,2 litre de cylindrée et 100 ch permettait aussi de diminuer le centre de gravité de la voiture.

Après un léger restylage en 1981, qui a vu l'introduction d'une nouvelle boîte de vitesses à 5 rapports à la place de la précédente à 4 rapports, la version GSL-SE a été lancée en 1984. Elle était équipée d'une évolution du Wankel 1,3 litre et 135 ch (code 13B), de freins à disque avant et arrière et d'un différentiel à glissement limité.

Jusqu'à 200 ch

Introduite en 1985, la Mazda RX-7 de deuxième génération était plus grande et plus lourde que la série FB et s'inspirait de modèles tels que la Porsche 944 et la Dodge Daytona. Sur le plan technique, elle a introduit des innovations intéressantes comme le DTSS (Dynamic Tracking Suspension System), la direction assistée électrique et la turbocompression, qui se combinent parfaitement avec le fonctionnement du Wankel.

Le moteur rotatif 1,3 litre 13B a d'abord été proposé dans une version atmosphérique de 150 ch, avant d'être rejoint et finalement remplacé par des variantes suralimentées de 180 et 200 ch. Le modèle le plus performant de la RX-7 de deuxième génération était capable d'accélérer de 0 à 100 km/h en 6 secondes et d'atteindre 240 km/h en vitesse de pointe.

La version bi-turbo

En 1992, Mazda a lancé la troisième et dernière génération de RX-7, également connue sous le nom de FD3S. Un modèle extrêmement sportif équipé du Wankel 13B REW qui, grâce à un taux de compression de 9:1 et deux turbocompresseurs Hitachi HT12 de même taille en série, était capable de délivrer 239 ch.

Le moteur, équipé d'un système d'injection à double rotor, transmettait le couple aux roues arrière par l'intermédiaire d'une transmission manuelle synchronisée à 5 rapports et d'un différentiel de type Torsen.

Pesant seulement 1280 kg, la Mazda RX-7 passait de 0 à 100 km/h en seulement 5,3 secondes et atteignait une vitesse maximale de 250 km/h. Produite jusqu'en 2002, cette troisième génération a toutefois été retirée progressivement de nombreux marchés européens dès 1996 en raison des réglementations sur les émissions de CO 2 .

Succès en sport automobile

En plus de son succès commercial, la Mazda RX-7 a également réussi à se tailler une place importante dans l'univers du sport automobile. En 1979, deux exemplaires de la version de course du coupé japonais ont terminé premier et deuxième aux 24 Heures de Daytona.

Cette victoire a été suivie par celle des 24 Heures de Spa en 1981, du championnat britannique de voitures de tourisme en 1980 et 1981, et de plus de 100 courses IMSA aux États-Unis.