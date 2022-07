Les moteurs thermiques étant de plus en plus menacés d'extinction, le monde automobile risque de perdre l'un des éléments les plus fascinants de son histoire. Les très nombreux composants et leur mouvement "harmonique" pour produire l'énergie à transférer aux roues seront bientôt remplacés par des moteurs électriques capables de réduire à zéro les émissions de CO2.

Pour les plus nostalgiques, cependant, il y a l'espoir d'avoir encore un beau moteur à combustion interne sur les bras dans quelques années. Il existe dans le monde plusieurs reproductions à l'échelle de moteurs dont les mécanismes de fonctionnement sont dérivés de moteurs qui ont marqué l'histoire. Compte tenu de leur complexité, s'il ne s'agit pas de pièces uniques et inestimables, elles atteignent souvent des prix faramineux. Mais ne vous inquiétez pas, il existe aussi des produits abordables.

Le Wankel de Mazda

Après avoir disparu des radars en raison de réglementations antipollution de plus en plus strictes, le moteur Wankel, dans toute sa spécificité, a permis le succès de voitures incroyables comme les Mazda RX-7 et RX-8 et de modèles d'autres constructeurs. La nostalgie de sa disparition et ses caractéristiques inhabituelles ont fait du Wankel l'un des moteurs les plus reproduits à l'échelle.

L'un des plus beaux exemples est celui du youtuber JohnnyQ90 qui a mis en ligne une vidéo de son moteur Wankel à deux rotors et deux carburateurs, qui tient confortablement dans la paume d'une main et tourne en douceur entre 4000 et... 14 000 tr/min !

Pour célébrer le 30e anniversaire de la victoire de la Mazda 787B aux 24 heures du Mans, la société de course MZ a mis en vente une reproduction détaillée à l'échelle 1:6 du moteur R26B à quatre rotors, au prix de 1579 dollars. Le modèle, qui dans ce cas ne comporte aucune pièce mobile, mesure 40 cm de long, 23 cm de large, 14 cm de haut et est fabriqué en résine et en métal blanc pour un poids total de 3 kg si l'on tient compte du socle en carbone et du boîtier en acrylique.

Un autre exemple de moteur Wankel à l'échelle est celui publié par la chaîne YouTube Warped Perception. Encore plus compact que celui de Johnny Q90, ce moteur rotatif (Toyan RS-S100 Single Rotor) a une cylindrée de 2,4 centimètres cubes, une puissance de 0,6 ch et est capable d'atteindre 30 000 tr/min.

Le W16 Bugatti au poignet

Un moteur miniature, c'est beau. Mais à quel point la Bugatti Chiron Tourbillon à 260 000 euros est-elle cool ? La montre vendue par le fabricant américain de bijoux et de montres Jacob & Co. possède un mécanisme visible à l'intérieur qui est une reproduction fidèle du W16 de Bugatti.

Logé dans un boîtier en titane de 5,4 x 4,4 cm, le mécanisme reproduit les mouvements des pistons, des turbines et du vilebrequin, imitant ainsi le moteur original. Une pièce d'orfèvrerie qui se destine surtout aux possesseurs de Bugatti. Parce qu'après tout, quand on a une Chiron à 3 millions d'euros dans le garage, 260 000 € en plus, c'est quoi ?

L'incroyable V8 en bois

Montré dans une vidéo sur la chaîne YouTube Generic Woodworking, le plus petit V8 du monde (il a la taille d'un ongle) est entièrement fabriqué en bois. Les bancs de cylindres et les pistons sont fabriqués en bouleau, les contrepoids du vilebrequin en placage de chêne, et la bielle et les manetons sont fabriqués à partir de brochettes de barbecue. Ou d'un cure-dent !

Pour vous donner une idée de sa taille, les pistons ne mesurent que 3 millimètres chacun.

Le V10 à l'échelle 1:3

De taille similaire à celle d'un moteur de scooter, ce V10 à injection à l'échelle 1:3 a une cylindrée de 125 cm3 et a été construit par Keith Harlow, un amateur anglais de voitures et de mécanique.

L'unité de puissance a été construite entièrement à la main, à l'exception du système d'injection de carburant.

V12 et une W32 miniature

Après avoir pris sa retraite, José Manuel Hermo Barreiro, ancien mécanicien de la marine espagnole, a commencé à construire de minuscules moteurs entièrement fonctionnels, comme ce V12 miniature qui a nécessité plus de 1220 heures de travail acharné.

Mais si cela vous laisse sans voix, que dire de son dernier projet ? Un moteur W32 composé de 850 pièces que Barreiro a construit en 2520 heures de travail. Le moteur est également parfaitement équilibré, comme le montre la vidéo avec une série de pièces placées sur le dessus.

Ferrari V12s par Terzo Dalia

Lorsqu'il s'agit de moteurs à l'échelle, nous ne pouvons que penser à Terzo Dalia et à son fils Stefano. Tous deux sont spécialisés dans la reproduction fidèle et à l'échelle des moteurs Ferrari.

De l'unité boîte de vitesses-moteur du V12 de la 250 SWB, qui a remporté le concours "Il mito nel modellismo" organisé par Ferrari dans le passé, à l'unité motrice à l'échelle 1:3 du moteur 12 cylindres de la Ferrari 365 GTB/4 Daytona, composée d'environ 200 pièces et maintenue par plus de 500 vis.

Des moteurs Porsche pour tous les budgets

Les moteurs Porsche font également partie de ces objets cultes reproduits fidèlement à l'échelle. Il s'agit notamment du kit composé de plus de 350 pièces de la célèbre 550RS à quatre cylindres et deux arbres, commercialisée sur par l'éditeur allemand Franzis.

A cela s'ajoute le premier boxer six cylindres de la Porsche 911 série 901. Le modèle, reproduit à l'échelle 1:4, mesure 32 cm de large, 28 cm de profondeur et 25 cm de haut pour un poids total de 3,5 kg. Tous deux hors catalogue, ils coûtent entre 230 et 250 euros, et en cherchant sur le net on peut encore en trouver.