Le Wankel est un moteur culte pour de nombreux d'aficionados de voitures japonaises, et beaucoup n'arrivent toujours pas à se faire à l'idée qu'en raison des réglementations de plus en plus strictes en matière d'émissions, le moteur rotatif tel que nous le connaissions a disparu. Ce moteur, qui a notamment fait le succès de Mazda sur les RX-7 et RX-8, a été recréé à plus petite échelle par le youtubeur JohnnyQ90.

Un travail minutieux qui a abouti à la naissance d'un moteur en parfait état de fonctionnement, avec tous les composants mécaniques en place. Le moteur peut même tenir dans une seule main.

Un long travail

Ce que nous vous montrons ci-dessous n'est que la dernière partie de la création du Wankel miniature, avec toutes les pièces prêtes à être mises en place. Une opération semée d'embûches jusqu'à l'étape d'assemblage, qui est beaucoup plus simple que celui d'un moteur thermique classique.

Vient ensuite le moment de l'allumage. Contrairement à d'autres modèles réduits, le moteur rotatif construit par JohnnyQ90 est entièrement fonctionnel. Au premier essai, la carburation est trop pauvre, ce qui entraîne l'arrêt du moteur. La solution ? L'ajout d'un double carburateur et c'est parti, le petit Wankel fonctionne enfin correctement avec un régime au ralenti de 4 000 tr/min. Il peut monter jusqu'à 14 000 tr/min en un rien de temps.

Bientôt le retour du Wankel ?

Baptisé Wankel grâce à son créateur, l'ingénieur allemand Felix Wankel, et perfectionné par Mazda, le moteur rotatif a été abandonné à la fin de la production de la RX-8. Il a été question à plusieurs reprises d'un retour, notamment aux côtés d'un moteur électrique.

Le Wankel fera son retour en tant que prolongateur d'autonomie sur la Mazda MX-30, où le moteur sera utilisé uniquement pour recharger les batteries du SUV électrique japonais.

Il fera également une apparition à Pikes Peak, en 2022, où une Mazda3 un peu spéciale sera propulsée par un bloc Wankel de plus de 1 200 chevaux.