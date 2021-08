L'idée originale de créer un moteur V8 en bois est venue d'un adolescent lituanien sur la chaîne YouTube Generic Woodworking, qui se passionne pour le travail du bois depuis l'enfance et est curieux de comprendre le fonctionnement des objets, dans la lignée d'émissions telles que "MythBusters" et "How It's Made".

Il publie fréquemment ses projets mécaniques les plus récents sur la chaîne, de la construction de modèles réduits de voitures aux boîtes de vitesses et aux arbres de transmission, le tout en bois bien sûr. Ce n'est pas la première fois qu'il construit un moteur, mais avec sa dernière création, il s'est vraiment surpassé.

Un petit V8

Le plus petit V8 du monde, de la taille d'un ongle, a été façonné en utilisant du bouleau pour les bancs de cylindres et de pistons, du placage de chêne pour les contrepoids du vilebrequin et des brochettes de barbecue pour les manetons et les bielles.

Les pistons sont la seule partie fonctionnelle du moteur en raison de la très petite taille de l'ensemble, mais cela reste impressionnant compte tenu du fait qu'ils ne mesurent que 3 mm chacun.

Presque comme un vrai moteur

Un travail méticuleux qui comprenait également l'ordre d'allumage, qui, selon toute vraisemblance, devrait utiliser un vilebrequin plat. Une fois l'objet en bois assemblé, les petits pistons du moteur tournent à la main ou à l'aide d'une perceuse. Le garçon dit qu'il utilise des lubrifiants secs pour réduire les frottements de la manivelle.

Jusqu'à présent, les projets automobiles constituent la majeure partie du contenu de la chaîne Generic Woodworking, qui travaille actuellement sur un modèle de voiture comprenant un compteur de vitesse (en bois) fonctionnel. Dans le passé, il a construit un moteur V8 beaucoup plus grand et plus complexe, avec un système de distribution fonctionnel et un compresseur de suralimentation composé de plusieurs pièces mobiles.