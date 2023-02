Précédemment appelé Grand Austral, le nouvel Espace reprendra là où le monospace éponyme s'est arrêté. Le modèle de sixième génération capitalisera sur le succès des qrands véhicules sportifs et s'éloignera des gènes de monospace remontant au modèle original de 1984. Le modèle sortant avait déjà des traits de SUV, et son successeur abandonnera les traits de minivan tout en conservant la troisième rangée. La version sept places sera disponible aux côtés d'un modèle cinq places.

On nous dit que l'Espace 2024 aura une longueur totale de 4,72 mètres. Alors que les voitures ont généralement tendance à s'agrandir avec la génération suivante, ce ne sera pas le cas ici puisque le véhicule remanié sera plus court de 14 centimètres que le monospace qu'il est appelé à remplacer. Bien qu'elle soit plus compacte, la marque au losange affirme que la largeur intérieure de 2,48 mètres sera légèrement plus grande qu'auparavant.

La grande majorité des changements de design sont susceptibles de se produire à l'arrière où l'Espace devrait avoir un porte-à-faux arrière plus long pour accueillir une troisième rangée. Une fenêtre moins inclinée est prévue pour améliorer la garde au toit des passagers arrière et augmenter la capacité de chargement. La ligne de toit presque plate vue dans le nouveau teaser suggère que l'espace intérieur a été maximisé.

Le système à quatre roues directrices proposé en remplacement du Kadjar devrait s'avérer encore plus utile sur l'Espace compte tenu de sa carrosserie plus grande.

Renault prévoit de dévoiler la sixième génération de l'Espace au début du printemps, alors attendez-vous à une présentation officielle en mars.