Après la LaFerrari hybride et les hybrides rechargeables SF90 Stradale/Spider et 296 GTB/GTS, le Cheval Cabré se prépare à se débarrasser du moteur à combustion pour un véhicule électrique. Le PDG de la société a déclaré à Automotive News que les livraisons aux clients commenceront en 2026.

Lorsqu'on lui demande en quoi la Ferrari zéro émission sera différente des VE actuels, Benedetto Vigna répond qu'il s'agira d'une voiture émotionnelle capable d'offrir une expérience de conduite unique. Le dirigeant de 53 ans a fait valoir que les Tesla sont des voitures fonctionnelles qui ne servent qu'à se rendre d'un point A à un point B. Il a ajouté que les propriétaires de ces véhicules ne se soucient pas de la marque et ne s'intéressent qu'au déplacement d'un point à un autre.

Galerie: Essai Ferrari SF90 Stradale

33 Photos

La Ferrari zéro émission sera tout aussi excitante qu'un modèle à moteur à combustion interne, selon le PDG de la marque italienne : "Le plaisir de conduire est une combinaison de facteurs : accélération longitudinale, accélération latérale, son, changement de vitesse et freinage. Cela ne change pas si le groupe motopropulseur est électrique".

Bien qu'il considère que les Tesla ne sont rien de plus que des voitures fonctionnelles, le directeur général de Ferrari estime que l'entreprise d'Elon Musk a contribué à pousser les constructeurs automobiles à accélérer le développement des VE. Avant Tesla, "les choses allaient trop lentement" en matière d'électrification, mais le "coup de semonce" a secoué l'industrie automobile et donné le coup d'envoi de la révolution électrique.

En ce qui concerne le passage à l'électrique, Ferrari a déclaré que 55 % de ses modèles seront hybrides d'ici 2026 et que 5 % d'entre eux ne seront pas équipés d'un moteur à combustion interne. Par conséquent, cela signifie que seuls 40 % d'entre eux conserveront une configuration purement électrique dans trois ans. À la fin de la décennie, les modèles uniquement à essence ne représenteront plus que 20 %, avec 40 % d'hybrides et 40 % de voitures électriques. Au cœur des hybrides et des VE se trouveront des moteurs électriques développés et construits en interne.

Ferrari Purosangue (2023)

32 Photos

Pendant ce temps, Ferrari s'occupe du Purosangue. Benedetto Vigna est heureux d'annoncer que la maison de Maranello a rempli le carnet de commandes quatre fois plus vite que prévu. Néanmoins, la société s'en tient à son plan initial en limitant le modèle à moteur V12 à 20 % de la production annuelle de l'entreprise. Même si nous ne sommes qu'en février 2023, l'entreprise a déjà reçu des commandes qui ne seront livrées que plus tard en 2024.

2022 était déjà une année record en termes de ventes pour Ferrari avec 13 221 voitures, et avec les livraisons de Purosangue sur le point de commencer, 2023 s'annonce encore meilleure. Cette année, pas moins de quatre nouveaux modèles seront dévoilés, dont deux seront probablement une version cabriolet de la Roma et le successeur de la 812.