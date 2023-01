Est-il possible d'alterner une année aussi dépourvue de nouveautés que 2022, avec une année qui concentre jusqu'à trois lancements possibles, comme il semble que ce sera le cas pour Tesla en 2023 ? Oui, parce qu'à y regarder de plus près, l'entreprise d'Elon Musk est parmi celles qui ont le plus souffert des problèmes d'approvisionnement en composants.

Les livraisons des Model S et Model X dans les nouvelles versions Plaid commencent. Sur le front des voitures de sport, 2023 est aussi l'année où Musk dépoussiérera le Roadster avec la deuxième génération tant attendue. L'évolution de la Model 3 est également attendue.

Voici donc les innovations de Tesla pour 2023:

Restylage de la Model 3

Plus que de simples rumeurs entourent la mise à jour de l'actuel modèle d'entrée de gamme de Tesla. La nouvelle Model 3 sera rafraîchie sur le plan cosmétique, du moins à en juger par les quelques exemples déguisés vus sur les réseaux sociaux. Elle subira aussi une mise à niveau technologique majeure "sous le capot".

Tesla Model 3 2022

Les rumeurs recueillies jusqu'à présent font état d'une refonte partielle qui devrait rendre la berline plus facile et plus rapide à produire en réduisant les composants, ainsi que plus moderne et plus efficace.

Des photos espions semblent indiquer la présence de nouvelles caméras dans les phares. À l'intérieur, elle pourraient adopter l'instrumentation numérique de la Model S, avec le nouveau moniteur central de 17 pouces et le volant "joke". La présentation devrait avoir lieu au troisième trimestre 2023.

Nom Tesla Model 3 Carrosserie Berline 5 places Moteurs Électricité Date d'arrivée Troisième trimestre 2023 Prix À déterminer

Tesla Model X Plaid

La mise à jour du Model X a été dévoilée fin 2021, et les livraisons sont indiquées pour fin 2022-début 2023. Le grand SUV fait partie des modèles qui ont connu le plus de retards, en partie en raison de la complexité de sa construction.

Tesla Model X Plaid

La version Plaid dispose de nouveaux moteurs hautes performances avec des rotors recouverts de carbone, pour une puissance totale impressionnante de 1 020 ch, une vitesse de pointe de 262 km/h et une autonomie de 528 km. Prix environ 145 000 €.

Nom Tesla Model X Plaid Carrosserie SUV Moteurs Électricité Date d'arrivée Premier trimestre 2023 Prix À partir de 144 900 euros

Tesla Model S Plaid

Tesla commence également les livraisons de sa Model S Plaid à la fin de 2022 et dans les premières semaines de 2023.

Tesla Model S Plaid 2021

Dans son cas, malgré le double moteur et ses 1 020 ch, l'accélération de 0 à 100 km/h s'effectue en seulement 2,1 secondes et la vitesse maximale atteint 322 km/h. Tesla annonce une autonomie de 600 km et son prix est de 141 000 euros.

Nom Tesla Model S Plaid Carrosserie Berline 5 places Moteurs Électricité Date d'arrivée Premier trimestre 2023 Prix À partir de 141 990 EUR

Tesla Roadster 2023

Le Roadster a été la première Tesla produite en série : avec un châssis dérivé de Lotus. Elle s'est vendue à 2 500 unités entre 2008 et 2012, montrant ce dont l'entrepreneur visionnaire Musk était capable. Le second a été annoncé en 2017 avec une arrivée en 2020, mais depuis, un tourbillon de reports a commencé, le dernier en date étant dû à des problèmes de gestion de Covid et de production, ce qui a fixé la date finale à 2023.

Tesla Roadster 2023

Avec l'ouverture des précommandes, le monde s'attend à voir la voiture dans les 12 prochains mois, peut-être d'ici l'été. En se fiant au concept, nous savons qu'il devrait avoir un toit amovible de type "Targa " et une version spéciale avec des moteurs dérivés de Space X pour un 0-100 km/h en 1,1 seconde.

Nom Tesla Roadster Carrosserie Roadster/Targa 2 places Moteurs Électricité Date d'arrivée Mi-2023 (à confirmer) Prix À annoncer

Cybertruck Tesla

Aucun modèle n'a autant fait parler de lui. Présenté comme un concept en 2019, avec l'objectif d'être commercialisé en 2020, le modèle serait désormais prêt à commencer sa carrière.

Cybercamion Tesla

L'usine texane d'Austin, qui la produira régulièrement à partir de la mi-2023, aurait terminé l'aménagement des lignes et les premiers exemplaires de pré-série auraient même déjà été assemblés. Les précommandes, qui ont apparemment dépassé le million et demi d'unités ont cependant été arrêtées pour le moment sur les principaux sites. Et la curiosité demeure quant aux modifications qui ont été apportées au prototype.