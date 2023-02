Comme promis, peu après avoir officialisé le nom de son premier pick-up électrique, le 1500 REV, Ram a profité de la grande vitrine médiatique du Superbowl (la finale du championnat de football américain) pour montrer au grand public les premières images de la version de production.

Un peu plus d'un mois après les débuts du concept, présenté début janvier au CES de Las Vegas, il est d'ores et déjà possible de passer des précommandes sur un site dédié. Les spots télévisés avec lesquels l'entreprise a voulu rassurer ses futurs clients contre l'angoisse de la recharge ne manquent pas.

L'électrification précoce

Intitulée "Early Electrification", la vidéo d'une minute dans laquelle l'acteur Jason Jones, aborde avec humour les problèmes potentiels auxquels sont confrontés les personnes qui souhaitent acheter un pick-up électrique, notamment en matière d'autonomie, de charge et de puissance.

Olivier François, responsable mondial du marketing chez Ram, parle de la décision de s'attaquer tout de suite aux problèmes potentiellement les plus critiques :

"Alors que nous ouvrons aujourd'hui les réservations pour une place dans la file d'attente pour précommander le Ram 1500 REV, nous voulions répondre directement à toute préoccupation potentielle concernant les pick-up électriques en utilisant une approche qui, selon nous, résonnera auprès de nos consommateurs."

Le site et le programme

Les consommateurs peuvent déjà rejoindre la communauté Ram Revolution et s'inscrire au programme d'abonnement Rev Insider pour un montant de 100 $. Cela donne accès à des privilèges, notamment la possibilité de s'inscrire sur la liste de précommande et un accès exclusif aux événements, aux nouvelles et aux informations sur l'avenir des modèles électrifiés de Ram.

En fait, les plans de la société prévoient une gamme entière de modèles utilitaires développés sur la plate-forme STLA Frame, l'une des quatre plates-formes qui soutiendront la transition électrique de Stellantis. Plus précisément, cette plateforme est la seule qui comporte une structure de châssis séparée plutôt qu'une carrosserie porteuse.

Le Ram 1500 Rev offrira des solutions de charge inédites, comme un système à induction avec un robot automatisé. Mike Koval Jr, PDG de Ram, a déclaré :