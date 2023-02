L’acte semble bien évidemment malveillant : en pleine nuit de dimanche à lundi, vers 4h30 du matin, les équipes de sécurité du site de production automobile Stellantis de Sochaux, où sont notamment produits des modèles Peugeot, ont donné l’alerte au sujet d’une intrusion intervenue sur un parc de stockage, rapporte le groupe français.

« Le ou les intrus ont mis le feu à quelques dizaines de véhicules », qui sont « plus ou moins endommagés », a ainsi déclaré une porte-parole à AFP. « On ne connaît pas leur intention », mais Stellantis suppose une tentative de « diversion » d’une action non précisée.

Selon les vigiles qui sont intervenus et ont fait prendre la fuite à un suspect dans la nuit, l’acte d’incendie aurait pu être réalisé seul. Les cinq vigiles qui opéraient dans la nuit ont été auditionnés dimanche par les enquêteurs qui doivent également exploiter les enregistrements de vidéosurveillance.

Au total, ce sont 52 véhicules qui ont été endommagés par le feu, a rapporté le parquet, qui a ouvert une enquête. 42 d’entre eux sont totalement détruits, et une dizaine est endommagée. Les modèles concernés sont des Peugeot 3008 et 5008 neuf, tout juste sortis d'usine, et qui sont produits en masse sur le site. L’usine Stellantis de Sochaux produit plus d’un millier de véhicules par jour, essentiellement des SUV 3008 et 5008. L’incendie s’est déclaré dans une zone de stockage des véhicules et Stellantis ne rapporte aucun dégât intervenu sur les éléments de la chaîne de production, ni de mise en danger physique de son personnel.

L’intervention des pompiers du site et du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) a été requise pour reprendre le contrôle des flammes.