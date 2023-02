Le Super Bowl est l'un des plus grands événements sportifs américains de l'année. En 2023, dans la nuit du 12 au 13 février, les Eagles de Philadelphie et les Chiefs de Kansas City s'affronteront pour soulever le célèbre trophée Vince-Lombardi.

Bien que la popularité du football américain se limite plus ou moins à l'Amérique du Nord, le Super Bowl représente toujours un événement majeur pour les grandes marques, notamment les constructeurs automobiles, qui ont pour habitude d'investir des millions de dollars dans les publicités diffusées pendant les pauses. Passons en revue les participants de cette année.

Kia

L'édition 2023 du Super Bowl se caractérise par la présence quasi exclusive des constructeurs américains avec leurs pick-ups, tout-terrains et véhicules 100% électriques. En fait, de nombreuses marques européennes et japonaises ont annoncé au cours des dernières semaines qu'elles ne prévoyaient pas de pub cette année. Sauf Kia.

Le constructeur sudcoréen profite de la grand-messe pour présenter son Telluride restylé ainsi que sa nouvelle version X-Pro. Dans la vidéo, publiée sur la chaîne YouTube officielle de la marque, un père de famille est au volant du gros SUV, engagé dans une course folle pour récupérer la tétine du bébé oubliée à la maison.

Groupe General Motors

L'entreprise profite du Super Bowl pour annoncer avec une série de spots publicitaires son nouveau partenariat avec Netflix, qui fera apparaître de nombreuses voitures électriques des différentes marques de GM dans ses prochains films et séries.

Comme chaque année, on retrouve l'indéfectible acteur Will Ferrell qui, au volant d'une Cadillac et d'un Hummer électrique, s'incruste dans plusieurs scènes emblématiques estampillées Netflix.

Groupe Stellantis

Contrairement à GM, le groupe franco-italo-américain n'a publié aucun teaser et n'a laissé courir aucune rumeur concernant ses publicités qui seront diffusées pendant le Super Bowl.

Ce que nous savons, en revanche, c'est que Ram et Jeep sont concernées et devraient apparaître dans deux pubs distinctes. Compte tenu de la période électrique dans laquelle nous sommes plongés, la présence de la Ram Revolution et de la gamme 4xe est presque certaine.

Ram 1500 Revolution Concept La gamme Jeep 4xe

Tesla

Tesla sera aussi de la partie cette année, mais sous une forme particulière. Quelques prototypes du nouveau Semi, le camion 100% électrique doté d'énormes batteries, ont en effet été aperçus sur la route du State Farm Stadium, lieu de la finale, dans l'Arizona. En outre, ces Semi sont aux couleurs de Frito-Lay, géant du grignotage, et transportent très probablement de quoi atténuer la faim du public pendant le match.

Un Tesla Semi en route vers le Super Bowl

Uber Eats

En dehors du monde de l'automobile, Uber Eats participe activement au Super Bowl 2023 avec un spot au casting XXL. Dans ce spot, des responsables Uber font appel à Sean Combs, plus connu sous le pseudonyme de P. Diddy, pour produire un jingle pour Uber One, le nouveau programme d'abonnement de l'entreprise.

Diddy organise donc une audition dans un studio dans lequel se relaient Montell Jordan, Donna Lewis, Kelis, Ylvis et Haddaway. Chacun remixe l'un de ses tubes, mais un seul artiste sera retenu...

Les absents

Les constructeurs qui n'ont pas de nouveautés pour les États-Unis ne diffuseront pas de publicités pendant le Super Bowl cette année, alors qu'ils avaient pour habitude de profiter de l'événement pour mettre en avant des modèles importants. Par exemple, en 2022, Nissan avait fait "voler" sa nouvelle Z dans le ciel de New York, la transformant en voiture de super-héros.

De même, Audi, BMW, Mercedes et Porsche, qui avaient réalisé les années précédentes des spots étant restés dans la mémoire des fans, n'apparaîtront pas sur les écrans du State Farm Stadium.