Nissan a annoncé le mois dernier que l'actrice Brie Larson, ambassadrice de la marque, jouerait dans sa publicité pour le Super Bowl LVI cette année, qui aura lieu le 14 février 2022. Cependant, elle est absente des derniers teasers qui annoncent un "film d'action et de comédie à suspense" intitulé Thrill Driver. Une publicité qui semble parodier la franchise Fast and Furious.

Les stars que nous voyons sont Dave Bautista, Danai Gurira et Eugene Levy. Levy est le pilote aux cheveux longs au volant de la Nissan Z de 2023. Il joue dans l'un des deux teasers diffusés par Nissan aujourd'hui. Dans le court métrage, on voit Levy poursuivi par des hommes habillés en noir sur des motos et une voiture des années 90 à l'allure "mad madesque", un doux mélange de Camaro et de Firebird.

Le deuxième teaser est beaucoup plus court que le premier. On y voit Bautista et Gurira sur une moto, essayant de distancer des méchants sans visage. Alors que Larson n'apparaît dans aucun des teasers dont nous avons connaissance, Nissan affirme qu'elle aura un "rôle principal" dans la publicité.

La Nissan Ariya, dont la société avait annoncé qu'elle ferait également une apparition dans le spot, est également absente de cette publicité. Pour rappel, l'Ariya a fait ses débuts en 2020, il s'agit d'un crossover entièrement électrique qui devrait être en vente avant la fin de l'année. Le coupé Z arrivera lui en premier, mais malheureusement pas en Europe.

Nous pourrions recevoir un autre teaser avant la diffusion de la publicité et, à l'instar des bandes-annonces pour les longs métrages, en savoir beaucoup plus sur l'intrigue de la publicité. Nissan a également annoncé qu'elle organisait un concours pour faire gagner une Nissan Z 2023 flambant neuve. Le concours est ouvert jusqu'au 15 février.

