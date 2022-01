Les prototypes et les véhicules d'essai camouflés cachent bien plus que le prochain nouveau produit d'un constructeur automobile. Ils peuvent également dissimuler les lacunes et les défauts d'une voiture. Ils cachent également l'usure que subissent les véhicules d'essai pendant la phase de développement.

Les voitures sont soumises à des milliers de kilomètres dans des conditions brutales et répétitives et à des tests de performance, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle soient prêtes à passer à la production, en espérant qu'il n'y aura pas de rappels futurs non résolus.

Mais au bout d'un certain temps, un véhicule de test peut avoir l'air un peu plus mal en point, et c'est ce que montre une vidéo de cette Ferrari. La vidéo de Periodismo Del Motor montre ce qui semble être une voiture de test que nous avons repérée il y a près d'un an.

Galerie: Ferrari V6 hybride prototype

13 Photos

Elle possède la plupart des mêmes camouflages, bien que certains éléments semblent déchirés. Le nouveau véhicule de test a également des étriers de frein de couleur différente, mais il a aussi un aspect brut. Le camouflage blanc semble décoloré et froissé, les bords effilochés. La carrosserie qui tente de se cacher sous le camouflage semble également sale. La saleté lui donne un aspect gris au lieu du noir original.

Tout dans cette voiture semble un peu brut, mais c'est ce que l'on veut dans un véhicule d'essai. Voilà en tout cas de quoi confirmer que les constructeurs automobiles mettent leurs modèles à l'épreuve avant de l'envoyer à la chaîne de montage. Le ruban de masquage qui maintient le camouflage semble marqué de marques de pot, battu par le mauvais temps.

Les efforts d'électrification de Ferrari n'ont pas encore été entièrement détaillés, mais la société s'oriente dans cette direction. Un dépôt de brevet qui montre un nouveau modèle capable d'accueillir un groupe motopropulseur entièrement électrique et hybride donne un aperçu de l'avenir de la marque.

L'hybridation semble être un grand pas en avant pour le constructeur automobile, car elle permet à la technologie des véhicules électriques de mûrir. Ces derniers présentent des avantages substantiels en termes de performances, mais l'intégration du groupe motopropulseur dans une Ferrari constitue un obstacle de taille. Où mettre les batteries ? Comment gérer le poids ? Ferrari doit tester tout cela avant d'obtenir un nouveau produit, ce qui demande un travail considérable.