La première édition du Cavallino Classic Middle East, le concours d'élégance réservé aux Ferrari, a été remporté par le collectionneur américain Connor Cogan qui a reçu le Best of Show 2021 pour sa Ferrari 250 Europa de 1953.

Le spectaculaire exemplaire portant le numéro de châssis 0295 et la carrosserie de coupé bicolore rouge et noir de Vignale a été élu plus belle voiture du concours. Il s'agit de l'exemplaire même exposé par la société modénaise au Salon de l'automobile de Paris en octobre 1953.

Le prix a été remis à M. Cogan au cours du dîner de gala organisé à la Casa Ferrari par Enrico Galliera, directeur marketing et commercial de Ferrari, et Luigi Orlandini, président et directeur général de Canossa Events, organisateur de l'événement qui s'est déroulé entre Dubaï et Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, du 9 au 12 décembre 2021, sous le patronage de l'ambassade d'Italie à Abu Dhabi.

Une sélection de Ferrari a été exposée à la "Motor Valley @ Dubai Expo", un événement promu par la Région Emilia-Romagna et organisé par Canossa Events elle-même.

Supercars, hypercars et voitures historiques, que des Ferrari

Le concours d'élégance Cavallino Classic Middle East 2021 s'est déroulé entre l'Opéra de Dubaï (au pied du plus haut gratte-ciel du monde, le Burj Khalifa) et la Casa Ferrari sur la pelouse du Yas Links Golf Club à l'adresse Abu Dhabi. Certaines des Ferrari les plus rares et les plus précieuses des plus de soixante-dix ans d'histoire de la marque au cheval cabré étaient exposées, depuis les voitures historiques des années 1950 jusqu'aux supercars et hypercars plus récentes telles que les 288 GTO, F40, F50, Enzo, Testarossa et Monza SP1 et SP2 de la collection Icona.

Découvrez la vidéo de notre confrère de Motor1.com Italie, Alessandro Lago, qui était sur place ci-dessous :

Depuis 30 ans, le Cavallino Classic est l'un des concours d'élégance les plus importants et les plus connus autour de la marque Ferrari, un événement incontournable pour les collectionneurs et les fans de la firme de Maranello, qui se tient chaque année à Palm Beach, en Floride, depuis 1992. Depuis 2021, deux éditions spéciales ont été proposées, l'une à Modène, en Italie, et l'autre aux Émirats Arabes Unis, intitulée Cavallino Classic Middle East.

Ferrari 250 Europa Coupé Vignale (1953)

L'originalité avant tout

Les Ferrari participantes, toutes invitées et sélectionnées par le comité d'organisation du Cavallino Classic, ont été évaluées par les juges selon les critères IAC/PFA (International Advisory Committee for the Preservation of the Ferrari Automobile) qui promeuvent la préservation des voitures dans leur état original et authentique. La restauration et les soins cosmétiques, en revanche, ont une valeur moindre dans le jugement final.

Pour évaluer la "perfection" d'une Ferrari, les juges du concours respectent un cahier des charges strict en matière d'originalité et de fidélité aux caractéristiques historiques de la voiture, y compris les détails, les éventuelles restaurations et les accessoires de l'époque.

Rendez-vous au Palm Beach Cavallino Classic 2022

Seules les Ferrari de plus de 20 ans peuvent concourir pour le trophée Best of Show, ainsi que pour le Platinum Award, tandis que toutes les voitures en compétition sont éligibles pour les autres prix. Les voitures gagnantes sont invitées à une exposition spéciale lors du prochain Palm Beach Cavallino Classic prévu du 20 au 23 janvier 2022.

À l'issue de la compétition, le président et directeur général de Canossa Events, Luigi Orlandini, a déclaré :

"Un événement extraordinaire, rempli de voitures de très haut niveau. Comme il fallait s'y attendre dans cette partie du monde, qui n'a découvert que récemment la fascination des voitures classiques, de nombreuses Ferrari inscrites ont été produites dans des années plus proches de nous, avec une moyenne d'âge générale des voitures et des concurrents inférieure à la normale. L'état des voitures reflète l'approche des véhicules de collection typique des pays du Golfe, où les gens recherchent des voitures classiques avec très peu de kilomètres au compteur et où il y a une préférence marquée pour les voitures conservées plutôt que restaurées. Ce fut un grand défi organisationnel et nous sommes ravis que les collectionneurs aient répondu avec enthousiasme à ce tout premier événement, en amenant des voitures exceptionnelles d'Europe et des États-Unis. Un merci tout particulier à Ferrari Middle East et Al Tayer Motors pour leur grande collaboration, et surtout à l'équipe de Canossa Events qui, comme toujours, a réussi à organiser un événement parfait."

Cavallino Classic Middle East 2021, les résultats

"La Gran Turismo Ferrari Cup" pour la Ferrari de route la plus représentative : Ferrari 250 Europa Coupé Vignale de 1953, châssis #0295, pilotée par Kevin Cogan (USA).

Coppa Dodici Cilindri, pour la meilleure Ferrari à moteur 12 cylindres : Ferrari 512 TR 1993, châssis #97095, propriété de Pietro Meroni (CH).

Coppa Otto Cilindri, pour la meilleure Ferrari à moteur 8 cylindres : 1989 Ferrari 328 GTS, châssis #82706, de Rajai Kayal (HKJ).

The Preservation Vintage Cup (pre-1975) : 1973 Ferrari 365 GTB/4, chassis #16393, collection privée (UAE)

The Preservation Classic Cup (1976-1990) : 1988 Ferrari 412 GT, chassis #71949, propriété de Rajai Kayal (HKJ)

The Excellence Cup, pour la meilleure restauration : 1970 Ferrari Dino 246 GT, chassis #1148, by Saif Assam (CND)

The Elegance Cup, pour une Ferrari carrossée exceptionnelle : 1988 Ferrari F40, châssis #84140, appartenant à Mohamed Al Nowais (UAE)

The Chairman Cup : 1959 Ferrari 250 GT Coupè Pinin Farina, chassis #1533, par Jan Sandmann (D)

Prix du public pour la meilleure Supercar Ferrari : 1988 Ferrari F40, chassis #84140, par Mohamed Al Nowais (UAE)

Prix du public pour la meilleure Ferrari Monza : 2021 Ferrari Monza SP2, chassis #263445, par Khalid Mohammed Abdulrahim (BHR)

Ferraristi Award : 1953 Ferrari 250 Europa Coupé Vignale, chassis #0295, par Kevin Cogan (USA)

[Photo : Canossa Events]