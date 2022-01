Selon certains observateurs, Vladimir Poutine est l'homme le plus riche du monde, ou l'un des plus riches, avec une fortune personnelle estimée à plus de 200 milliards d'euros. Cette information n'a évidemment jamais été confirmée, ni par le président ni par le gouvernement russe, mais beaucoup se demandent comment Vladimir Poutine dépense ses "quelques milliards".

Et avec autant d'argent, beaucoup pensent que le président russe possède une collection de voitures à faire pâlir n'importe quel millionnaire. Mais d'après les informations relayées par le site officiel du Kremlin et rapportées par nos confrères italiens du Corriere della Sera, le garage de Vladimir Poutine n'a rien de celui d'un multimilliardaire.

D'après la liste des propriétés du président russe publiée par le Kremlin, Vladimir Poutine possède un garage de seulement 18 m2 avec trois voitures et une remorque. Et les voitures n'ont rien d'extraordinaire, puisqu'il s'agit de deux GAZ et d'une Lada Niva. Quant à la remorque, elle sert de base pour intégrer une tente de camping.

Un garage 100 % russe

Les deux GAZ, ce sont des M21 Volga, une berline produite de 1955 à 1970 à Gor'kij et résolument avant-gardiste pour l'époque. C'est, en effet, l'une des premières voitures à être équipée d'un moteur (de 75 chevaux, NDLR) entièrement en aluminium et couplé à une boîte de vitesses automatique.

GAZ M21 GAZ M21

À leurs côtés se trouve l'icône de la voiture en Russie, un splendide Lada Niva acheté en 2009. D'après les photos qui circulent sur Internet, il s'agit d'une version bien équipée, avec un snorkel, des protections supplémentaires pour la carrosserie, des jantes visiblement faites sur-mesure et une livrée camouflage. En revanche, la voiture ne possède pas son moteur d'origine, Vladimir Poutine ayant préféré un moteur Opel pour avoir un peu plus d'équidés sous le capot.

Pendant son temps libre, Vladimir Poutine semble préférer le camping aux vacances dans de confortables stations balnéaires. Dans son garage, nous retrouvons une remorque Skif bénéficiant d'un auvent rétractable. D'après les photos disponibles ci-dessus, nous sommes bien loin du luxe d'une chambre d'hôtel cinq étoiles.

La voiture des grandes occasions

Difficile de se vanter d'une telle flotte de véhicules, mais visiblement Vladimir Poutine semble s'en contenter pour ses sorties privées. Mais lors d'évènements professionnels et officiels, les deux GAZ et le Niva restent au garage, puisque c'est l'Aurus Senat, la limousine "made in Russia", qui sort du garage du Kremlin.

Aurus Senat

Cette immense berline de plus de six mètres de long et lourdement blindée est propulsée par un V8 4,4 litres couplé à un moteur électrique, pour un total de 600 chevaux. Et bientôt, la Senat devrait avoir un grand frère avec l'Aurus Komendant, un imposant SUV inspiré du Rolls-Royce Cullinan et qui pourrait bientôt rejoindre la flotte du président russe.