Malgré tous les efforts, la Chevrolet Camaro n'arrive pas à la cheville de ses concurrentes que sont les Ford Mustang et Dodge Challenger. Elle se vend beaucoup moins bien, et Chevrolet pense forcément à la renouveler ou à la remplacer par un modèle plus prometteur et dans l'air du temps.

Si l'on en croit le site Automotive News Europe, le constructeur américain ne mettra pas fin à la carrière de la Camaro avant 2024. Le fabricant n'envisagerait pas non plus de lui donner une descendance, ainsi, la septième génération de la Chevrolet Camaro est incertaine.

Au lieu de ça, Chevrolet pourrait remplacer sa muscle car par un nouveau modèle 100% électrique. Il s'agirait d'une muscle car d'un nouveau genre, qui ne serait ni coupé ni cabriolet, mais qui prendrait la forme d'une berline ! Cela peut paraître étonnant, mais Chevrolet n'est pas le seul à envisager cette option.

Gardez en tête que Dodge va lui aussi enterrer sa Challenger qui sera remplacée par une muscle car électrique. Le fabricant de Stellantis veut réinventer la muscle car.

"Tout le monde sait que l'électrification arrive, nous allons réinventer la muscle car en ce qui concerne Dodge. Je suis extrêmement enthousiaste quant à la direction que prend l'avenir", a déclaré Matt McAlear, responsable des opérations commerciales de Dodge, dans une interview accordée à Muscle Cars and Trucks.

Quant à la Ford Mustang, elle devrait poursuivre tranquillement sa carrière. Ce modèle est d'ailleurs la voiture de sport la plus vendue dans le monde. En 2020, Ford a écoulé 80 577 exemplaires de sa sportive avec 61 090 unités vendues rien qu'aux Etats-Unis.

Les muscle cars traversent une crise majeure en raison de l'électrification générale imposée par le législateur. Elles ne seront plus équipées de "gros moteurs" à essence, puissants et volumineux, comme ce fut le cas à l'époque. Elles deviendront silencieuses mais profiteront des avantages de l'énergie électrique pour accélérer encore plus fort qu'auparavant.