Rolls-Royce Motor Cars est une filiale possédée à 100% par le groupe BMW (et est une société totalement distincte de Rolls-Royce PLC, le fabricant de moteurs d'avion et de systèmes de propulsion). À Goodwood, dans le West Sussex, 2500 personnes sont employées au siège social et à l'usine de fabrication de Rolls-Royce Motor Cars, le seul endroit au monde où les voitures de luxe de la société sont construites à la main.

L'enjeu qui occupe tout particulièrement ce grand nom de l'hyperluxe est la mise à l'épreuve du vaisseau-amiral Spectre. Une machine aussi spectaculaire que son prix, dont la phase d'essais terminale arrive enfin : la Spectre s'approche en effet de la barre des deux millions de kilomètres parcourus dans la dernière phase de ses rigoureux roulages !

Au total, c'est un menu de 2,5 millions de kilomètres de tests que s'impose le constructeur britannique pour son dernier joyau. Entièrement électrique, elle est testée dans des conditions qui seront celles qu'elle connaîtra notamment dans les pays arabes, où sa clientèle est importante, par des températures supérieures à 50°C.

C'est la raison pour laquelle la Spectre suit actuellement un intense programme dans des contrées extrêmement chaudes, comme en Afrique du Sud : à Augrabies, dans le nord du Cap, et à Franschhoek, le "French Corner", dans les vignobles du Cap occidental.

Ces climats stables mais contrastés offrent certaines des meilleures conditions de conduite estivale au monde, avec des conditions sèches et extrêmement chaudes dans le nord et des conditions plus humides, de type méditerranéen, dans le sud. Au plus chaud, les températures peuvent dépasser les 50°C, dans une région méridionale qui abrite un grand nombre de vignobles. Torsten Müller-Ötvös, PDG de Rolls-Royce Motor Cars, explique :