Les fans de BMW utilisant des téléphones Android vont être gâtés car Samsung est sur le point de lancer le Galaxy S23 Ultra BMW M Edition en édition limitée. La collaboration entre BMW Korea et SK Telecom associe le design emblématique de BMW à l'ingénierie de haute performance dans un téléphone, créant ainsi un appareil à la fois beau et techniquement avancé.

Le design du Galaxy S23 Ultra BMW M Edition est basé sur l'héritage de BMW M. Le boîtier spécial rend hommage à la première génération de M3, l'E30, qui est apparue en 1986. La coque s'inspire du capot et de la calandre de la sixième et actuelle génération de la M3. En outre, au démarrage de l'appareil, un logo à bande tricolore symbolisant BMW M est affiché et l'on trouve ensuite un écran d'accueil spécial.

Ce qui sort du lot avec ce Galaxy S23 Ultra BMW M Edition, ce sont les sept emblèmes détachables, qui commémorent le 50e anniversaire de BMW M. Ces logos peuvent être attachés puis détachés d'un porte-clés également fourni avec le package. Une petite horloge, un clip pour pare-soleil, une pompe, un sticker, un livre de photos et un poster sur l'histoire de BMW font également partie du pack, faisant ainsi de celui-ci un bel objet de collection.

BMW Vantage, une application d'abonnement de type lifestyle, est également installée sur l'appareil. L'application donne accès à des expériences et événements BMW. En outre, tous reçoivent un "Starter Pack Voucher" du BMW Driving Center, dans lequel des conseils pour une conduite sûre et dynamique auprès d'un instructeur professionnel sont donnés.

Le Galaxy S23 Ultra BMW M Edition sera limité à seulement 1000 exemplaires. Les précommandes ont déjà commencé en Corée du Sud jusqu'au 13 février par le biais de T Direct Shop, la boutique en ligne officielle de SK Telecom. La date de sortie officielle est fixée au 17 février.