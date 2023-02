Nous recevons énormément de photos espion de la part de professionnels mais, de temps en temps, des lecteurs nous contactent après avoir pris en photo des mulets, prototypes et autres modèles en développement. C'est ici le cas avec des lecteurs de l'édition italienne de Motor1.com nous ayant envoyé des clichés de la remplaçante de la Lamborghini Aventador.

La supercar au moteur V12 hybride, qui semble être vêtue de sa carrosserie de production, a été vue à Lecce, en Italie. La marque de Sant'Agata Bolognese a apposé des stickers sur les feux arrière afin de les faire ressembler à ceux de l'Aventador actuelle, mais nous ne sommes pas dupes.

Comme le montraient les brevets ayant fuité, le modèle sera doté de phares LED en forme de Y. Le camouflage dissimule assez bien les détails du diffuseur dérivé de la Centenario, la taille des embouts d'échappement hexagonaux est impre ssionnante.

La nouvelle Lamborghini au V12 hybride aperçue en Italie

8 Photos

Nous pouvons également observer les ouvertures faites sur le capot moteur servant à refroidir ce que Lamborghini a promis être un tout nouveau V12 ainsi que le feu de stop central. Les jantes en alliage à 10 branches ne sont pas particulièrement impressionnantes, Lambo a sûrement d'autres modèles en réserve pour mieux mettre en valeur son prochain modèle phare.

Bien que les photographes n'aient pas été en mesure de photographier l'avant du prototype, de précédents clichés ainsi que les brevets suggèrent que la remplaçante de l'Aventador aura une face avant semblable à celle de la Sián FKP 37.

À l'intérieur, on retrouve un tableau de bord entièrement numérique avec un tachymètre dont la zone rouge est fixée à 8500 tr/min. La console centrale devrait accueillir deux écrans tactiles, celui du haut pour l'infodivertissement et celui du bas pour les paramètres de climatisation. Quelques boutons, probablement des tactiles, semblent flanquer l'écran inférieur.

La présentation de la nouvelle Lamborghini devrait avoir lieu au cours du premier trimestre de 2023, plus précisément vers la fin du mois de mars. Le constructeur a récemment fait ses adieux à la plateforme de l'Aventador et à son moteur V12 thermique avec deux pièces uniques : Invencible et Autentica.