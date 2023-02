La voiture qui succèdera à la Lamborghini Aventador devrait rapidement faire ses débuts mais le bolide italien ne s'est pour le moment officiellement dévoilé qu'à travers des brevets qui ont fuité, qui montraient ses lignes avec des dessins en noir et blanc. Ces brevets ont en tout cas montré que l'Aventador conserverait ses lignes sauvages.

Nos amis de Kolesa ont tenté de donner vie à ces croquis apparus mi-janvier pour en faire un rendu 3D. Ces images évidemment non officielles montrent la remplaçante de l'Aventador en couleurs, à quelques mois de la présentation attendue. Ils reprennent également les lignes vues sur les prototypes aperçus sur la route, et encore récemment avec un camouflage.

La remplaçante tant attendue de la Lamborghini Aventador sera dévoilée en mars 2023, ce qu'a déjà confirmé Stephan Winkelmann, directeur général du constructeur italien. Le brevet récemment apparu sur l'organisation internationale de la propriété intellectuelle (WIPO) provenait étrangement du bureau de Macédoine du Nord mais son propriétaire était bien "Automobili Lamborghini S.P.A.".

Ces croquis confirmaient l'avant agressif rappelant la Sian FKP 37. Le diffuseur est très important à l'arrière. On distingue également la forme en Y des phares, à l'avant comme à l'arrière, et de grosses prises d'air pour le moteur. Des photos espion de l'habitacle au mois de novembre révélaient un mode ville et une zone rouge atteinte à 8500 tours/minute.

Ce dernier devrait être un V12 couplé à un moteur électrique pour limiter les émissions de CO2 et rendre la Lamborghini compatible avec les régulations actuelles. Lamborghini a l'intention de pousser cette hybridation sur tous ses modèles, y compris sur la remplaçante de l'Huracan et sur l'Urus. Un modèle 100% électrique devrait arriver avant la fin de la décennie.