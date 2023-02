Les résultats financiers sont généralement ennuyeux à lire, mais quand on s'appelle Ferrari, on fait de son mieux pour pimenter le communiqué de presse. L'un des points qui a attiré notre attention est la nouvelle selon laquelle Maranello prévoit de lancer pas moins de quatre nouveaux modèles.

Bien que les livraisons du Purosangue n'aient pas encore commencé, le SUV haute performance ne fait pas partie de ces nouveautés puisque qu'il a été introduit dans la gamme en 2022.

Ferrari étant Ferrari, la marque italienne reste très secrète sur ce que nous pourrions voir plus tard cette année. D'après ce que les paparazzi ont pu voir ces derniers mois, l'un des quatre véhicules serait probablement une version décapotable de la Roma. Il sera intéressant de voir si la GT à toit ouvert remplacera la Portofino M.

Photos espion de la Ferrari Roma Spider

Des photographes espions ont également capturé des mulets d'essai basés sur la Roma mais équipés d'un V12. Il devrait s'agir d'une remplaçante pour la 812 Superfast et nous pourrions la voir avant la fin de 2023. Une SF90 Stradale potentiellement plus sexy a été vue en novembre dernier, cachant une carrosserie allongée, alors préparez-vous à une "Versione Speciale" ou quelque chose de ce genre.

En ce qui concerne le quatrième et dernier modèle, nous n'excluons pas la possibilité d'un autre modèle ultra-exclusif de la série Icona pour faire suite à la Monza SP1/SP2 et à la Daytona SP3. Ferrari a présenté de plus en plus de voitures à tirage limité et de projets uniques, alors peut-être que quelque chose de spécial va arriver en 2023.

Pour la période 2023-2026, Ferrari s'est engagé à lancer 15 voitures, dont son tout premier véhicule électrique ainsi qu'une hypercar.