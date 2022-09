Plus que quelques heures avant la présentation officielle de la Ferrari Purosangue ! Annoncé en 2017, le premier SUV du Cheval cabré sera dévoilé demain, mardi 13 septembre 2022, mais il est encore temps de jeter un coup d'œil aux dernières photos espions.

Ces derniers jours, en effet, nos espions ont aperçu le Purosangue en train d'effectuer les derniers tests avant son lancement mondial.

Clins d'oeil à d'autres modèles

Les dernières photos espion confirment ce que nous avons déjà vu à de précédentes occasions. À ce stade, bien que toujours camouflée, la carrosserie de la Ferrari des SUV a acquis sa forme définitive. Le véhicule sera caractérisé par un look dynamique mais simple, avec plusieurs détails inspirés d'autres modèles de la marque.

Par exemple, le design des phares et la forme de la calandre avant rappellent beaucoup ceux de la Roma ou des Monza SP1 et SP2, tandis que le flanc musclé semble être une évolution de la FF. À l'arrière, la poupe est courte et un large diffuseur laisse sortir quatre tuyaux d'échappement.

Malheureusement, nous n'avons pas de photos de l'habitacle, mais il semble que Ferrari intégrera une nouvelle instrumentation numérique avec l'écran d'infodivertissement intégré au tableau de bord. En outre, nous nous attendons à un espace et une praticité sans précédent dans l'histoire de la marque.

V12 et hybride

Le Purosangue devrait faire ses débuts avec un V12 classique à aspiration naturelle, atmosphérique, sous le capot. La puissance n'a pas encore été annoncée, mais elle pourrait atteindre 800 ch ou approcher les 830 ch de la 812 Competizione. Plus tard, la gamme pourrait être enrichie d'une version hybride, car la plateforme de Ferrari est conçue pour accueillir des groupes motopropulseurs électrifiés.

Illustration Ferrari Purosangue V12

Dans tous les cas, les performances seront comparables (voire meilleures) à celles de la concurrence. Le Purosangue entrera dans une arène où les Bentley Bentayga Speed, Aston Martin DBX 707 et Lamborghini Urus Performante l'attendent de pied ferme. Il ne nous reste plus qu'à attendre quelques heures pour connaître enfin tous les détails de ce tout premier SUV Ferrari.