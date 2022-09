Soyez prêts, dans quelques jours, Ferrari présentera le premier SUV de son histoire. Le constructeur italien vient de révéler la date de présentation de son Purosangue. L'événement se tiendra le mardi 13 septembre 2022 et sera probablement retransmis en direct sur internet.

Comme indiqué par Ferrari, le Purosangue est motorisé par un V12 atmosphérique. Plus tard, les clients pourront probablement s'offrir une version hybride rechargeable (que les photographes espion ont déjà aperçue), équipée du moteur V6 de la Ferrari 296 GTB. Cela reste encore à confirmer.

A l'heure actuelle, Ferrari n'a fourni que très peu de détails à propos de son Purosangue. Malheureusement pour la marque de Maranello, des images du SUV sont apparues sur internet. Le design de ce nouveau modèle n'est donc plus un secret pour nous, d'autant plus que nous avons utilisé ces images pour l'illustrer. Il ne fait aucun doute que la version finale ressemble à notre rendu ci-dessous.

Contrairement à Lamborghini et à son Urus, Ferrari souhaite que son "véhicule pas comme les autres" reste exclusif. Ainsi, le constructeur italien va faire en sorte que le Purosangue ne représente que 20 % des ventes, soit une Ferrari sur cinq vendue.

Ce modèle renferme bien des mystères qui deviendront public la semaine prochaine. Les rumeurs vont bon train et annoncent des puissances toutes plus incroyables les unes que les autres. Nous avons même entendu dire que le Purosangue sera plus puissant que l'Aston Marton DBX 707 fort de 707 ch. Dans tous les cas, il devra retrousser ses manches pour combattre l'Urus Performante fraichement présenté. Ce dernier offre 666 ch, ce qui n'est pas rien.

Il n'est pas prévu que le Purosangue donne naissance à un crossover plus compact comme le Porsche Cayenne avec le Macan.