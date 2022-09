Tic-tac, tic-tac, l'heure approche pour le Ferrari Purosangue. Comme annoncé par la marque italienne, il sera présenté dans quelques jours. En attendant de le découvrir au grand jour, nous vous proposons une synthèse de toutes les informations portant sur le premier SUV de la marque au cheval cabré.

Il sera présenté le 13 septembre

En ce début de mois de septembre, Ferrari a publié sur internet un teaser afin de révéler la date de présentation de son Purosangue. Les responsables de la marque nous donnent rendez-vous le mardi 13 septembre prochain pour découvrir cette nouveauté. Nous publierons bien sûr un article détaillé de l'engin avec toutes les informations et photos.

Il est motorisé par un V12 atmosphérique

On ne savait pas si le Purosangue pouvait recevoir le moteur V12 en raison des réglementations qui poussent ce type de moteur vers la porte de sortie. Nous avons maintenant la confirmation que le Ferrari Purosangue sera bel et bien motorisé par un V12, qui plus est atmosphérique ! Pour l'heure, nous n'avons pas connaissance de la puissance exacte développée par ce moteur, qui se situe probablement aux alentours de 800 ch.

Il pourrait arriver en version hybride rechargeable

Après le lancement du Purosangue thermique, Ferrari pourrait commercialiser une nouvelle version équipée non pas d'un V12, mais d'un V6 PHEV emprunté à la Ferrari 296 GTB. Cela n'a pas encore été confirmé par Ferrari, mais les photographes espion ont déjà croisé le chemin d'un prototype roulant sans faire aucun bruit. Cela montre que Ferrari a bel et bien équipé, ou du moins, essayé une version PHEV de son Purosangue.

Il sera exclusif

Les SUV font les beaux jours des constructeurs automobiles. Chez Lamborghini par exemple, l'Urus fait un tabac. Il est le modèle au taureau le plus vendu devant les Lamborghini Aventador et Huracan. En ce qui concerne le Purosangue, Ferrari adoptera une stratégie différente qui consiste à limiter sa production. D'après le fabricant italien, le Purosangue ne représentera pas plus de 20 % des ventes.

Ce n'est pas un SUV, mais un "FUV"

Ferrari n'a à présent jamais utilisé le terme SUV. Pour lui, le Purosangue est un FUV, acronyme de "Ferrari Utility Vehicle". Même si la marque souhaite surfer sur la vague des crossovers, elle tient à ce que son modèle soit différent de ce qui se fait sur le marché. Cela commence par exemple par des portes antagonistes qui faciliteront l'accès à bord aux passagers arrière. Nous avons aussi entendu dire que le Purosangue aura deux baquets à l'arrière.

Il a déjà fuité sur internet

Manque de chance pour Ferrari, son nouveau modèle a déjà fuité sur internet. Vous retrouverez très facilement les images après quelques recherches sur votre moteur de recherche favori. Notre illustrateur s'est basé sur ces quelques images pour réaliser les rendus qui illustrent cet article. Elles ressemblent comme deux gouttes d'eau au modèle final.

Les livraisons débuteront en 2023

Par le passé, Ferrari a annoncé que le Purosangue serait présenté en 2022 et que les livraisons des premiers exemplaires débuteraient en 2023. La révélation du Purosangue approche à grands pas, il ne fait aucun doute que Ferrari ouvrira son carnet de commandes dans la foulée afin que les riches clients puissent configurer et réserver leur modèle. Nous ne serions pas surpris d'apprendre que le Purosangue a déjà été montré aux clients les plus fidèles, qui ont tous probablement déjà inscrit leur nom sur la liste d'attente.

Il remplace la GT4Lusso

La Ferrari GT4Lusso est la descendante de la Ferrari FF lancée en 2011. Ces deux modèles ont un point en commun, celui de pouvoir transporter jusqu'à quatre passagers. La production de la GT4Lusso s'est arrêtée en 2020, car les dirigeants de Ferrari ont décidé de la remplacer par un SUV, oups, un FUV, qui arrivera dans un segment de marché bien plus porteur que celui de la GT4Lusso.