Lancé depuis 2015, le Bentley Bentayga a déjà eu le droit à un restylage l'année dernière, mais aussi à plusieurs versions plus ou moins édulcorées. La dernière en date, c'est la version S, une finition que le Bentayga n'avait pas encore inauguré au sein de son catalogue a contrario des autres modèles de la gamme Bentley. Le Bentley Bentayga S vient donc renforcer les rangs d'une gamme déjà composée des variantes Hybrid, V8 et Speed.

Le nouveau Bentayga S se dote d'un châssis raffermi de 15 % par rapport au reste de la gamme, via notamment la présence de série du système Bentley Dynamic Ride, ainsi que d'un amortissement revisité qui garantit un degré d'intervention de l'ESP en mode Sport plus permissif. Les ingénieurs ont également intégré un système d'échappement Sport pour une sonorité un peu plus présente.

Sous le capot, nous retrouvons un bloc bien connu au sein du groupe Volkswagen, puisqu'il équipe de nombreux modèles, à savoir les Porsche Panamera et Cayenne, le Lamborghini Urus ou encore les Audi RS 6, RS 7 et autres RS Q8.

Au sein du Bentayga S, le V8 développe la bagatelle de 550 chevaux et 770 Nm de couple, permettant ainsi au SUV britannique d'abattre le 0 à 100 km/h en l'espace de 4,5 secondes et d'atteindre 290 km/h en vitesse de pointe. Cette version se place juste en-dessous du Bentayga Speed et son W12 6,0 litres de 625 chevaux.

Comme vous pouvez le constater via les photos, difficile de distinguer cette version S d'un autre Bentayga. Pourtant, cette finition se distingue par des détails réalisés en finition noire, des jantes de 22 pouces proposées sous trois finitions différentes, des badges "S" ou encore l'option "Blackline" proposée de série. Au chapitre des modifications cosmétiques, nous retrouvons des jupes latérales en finition noir brillant, des optiques teintées, des coques de rétroviseurs noires ainsi qu'un spoiler plus imposant.

À l'intérieur, c'est du même acabit, avec l'accent mis sur la sportivité grâce à la présence de nombreux éléments en Alcantara au niveau de la console centrale, des portes, du volant ou encore du levier de vitesses. Les sièges sont aussi nouveaux et dotés de surpiqûres uniques et habillés de nouvelles couleurs.