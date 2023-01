Vous le reconnaissez ? Sous ce lourd (et très étrange) camouflage pourrait se cacher une future Peugeot. L'ancien logo du Lion visible sur les enjoliveurs est le seul véritable indice que révèlent ces photos espions.

Le modèle est tellement bien caché qu'il est très difficile de deviner de quel modèle il s'agit, même si sa silhouette ne laisse que deux véritables options : le nouveau 2008 ou la deuxième génération de 3008.

Entre 2008 et 3008

Il ne fait aucun doute que cette Peugeot est un crossover, même si les panneaux et le camouflage empêchent totalement d'estimer les proportions réelles de la voiture. La forme des phares et l'arrière rappellent vaguement le 2008 mais il est possible que Peugeot ait commencé à tester la version production du 3008.

Ces derniers mois, d'étranges prototypes du Citroën C5 Aircross ont été repérés et selon certains, ils cachaient en réalité le futur 3008. Peugeot pourrait avoir maintenant adopté la "véritable" carrosserie du modèle, tout en cherchant à la cacher autant que possible. Il faut dire que le 3008 est l'un des modèles les plus attendus pour 2023, ce qui s'est vu dans la stratégie e-Lion récemment dévoilée par le constructeur.

Le projet e-Lion prévoit le lancement de cinq nouveaux modèles électriques au cours des deux prochaines années, ainsi que le lancement d'un système hybride léger de 48 volts pour tous les autres modèles. Ces voitures électriques seront les e-308 et e-308 SW (déjà annoncés), e-408, e-3008 et e-5008.

La stratégie e-Lion de Peugeot

Plus précisément, le e-3008 sera basé sur la plateforme STLA Medium de Stellantis et sera proposé à la vente au second semestre 2023 avec trois groupes motopropulseurs, dont une double motorisation électrique avec une autonomie annoncée de 700 km.

Le système hybride, quant à lui, sera associé exclusivement aux moteurs à essence PureTech et fera appel à un moteur électrique de 28 ch intégré à la transmission automatique. On le retrouvera cette année sur les 208, 2008, 308, 3008, 5008 et 408.